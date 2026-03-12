父が亡くなりました。残されたのはほとんど借金ばかりのようで、「相続放棄をしたほうがいいのでは」と家族で話し合っています。この場合、生命保険金まで受け取れなくなるのでしょうか？

相続放棄とは

相続が発生した際、相続人は原則として相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうちいずれかを選択しなければなりません。

単純承認とは、すべての財産を無条件・無制限に受け継ぐ相続の方法です。特に手続きをしなければ、単純承認したものとみなされます。また、相続財産の全部または一部を処分した場合にも、単純承認したものとみなされます。

限定承認とは、相続で受け継ぐ財産の範囲内で負債を弁済する相続の方法です。限定承認を行うには、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、必要書類をそろえて、相続人全員で家庭裁判所に申述をしなければなりません。

相続放棄とは、亡くなった人（被相続人）の資産や負債を一切引き継がず放棄することです。相続放棄を行うには、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、必要書類をそろえて家庭裁判所に申述をしなければなりません。なお、相続放棄は他の相続人の同意なしに、一人で手続きすることが可能です。



相続放棄をしても生命保険金は受け取れる？

相続放棄をした場合、被相続人の財産を一切引き継ぐことはできません。しかし、生命保険金については相続財産ではなく受取人固有の財産として扱われるため、基本的には相続放棄をしていても受け取ることが可能です。ただし、契約内容によっては、受け取れない場合や注意しなければならない場合があります。

相続放棄しても保険金を受け取れるのは、相続放棄をした人が保険金の受取人に指定されている場合です。また、受取人が「法定相続人」とされている場合は、法定相続人で分割して受け取ります。

注意しなければならないのは、受取人が「被相続人（亡くなった人）」とされている保険です。医療保険の入院給付金などがこれにあたりますが、受取人が被相続人となっている場合、保険金は相続財産となるため、相続放棄した人は受け取ることができません。

また、被相続人が契約者であり、被保険者・受取人が被相続人以外となっている場合、保険契約そのものが相続財産となります。この保険について、相続放棄した人は、新たに契約者となったり、解約返戻金を受け取ったりすることはできません。



相続放棄をする際の注意点

条件を満たせば、相続放棄した場合でも保険金を受け取ることができます。しかし、相続放棄した人は相続人とはみなされないため、死亡保険金の非課税の適用を受けることができない点には注意が必要です。

相続放棄をする前に、生命保険金の契約上の受取人となっている人が保険金を受け取っても、その後に相続放棄することができます。

一方、生命保険金の契約上の受取人が被相続人となっている場合、保険金を受け取ると単純承認したものとみなされ、相続放棄することはできなくなります。

さらに留意したい点として、親族への影響があります。相続放棄をすると、相続権は次の順位の人（親や兄弟姉妹など）に移ります。負債が親族へ及んでしまうため、事前に相続放棄する旨とその理由を伝えておくのがマナーであり、トラブル防止の鍵です。

相続放棄には3ヶ月という期限もあるため大変ですが、焦らずに判断し、手続きを進めましょう。

執筆者 : 宮野真弓

FPオフィスみのりあ代表、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者