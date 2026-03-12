ある日、自宅に届いた大きな段ボール箱を開封したところ、中から出てきたのは70cmを超える大きなポケモンのぬいぐるみ。夫が家族に内緒で購入した4万円の“等身大ブラッキー”を前に、「3日経つけどまだ私の心はこのぬいぐるみと夫を受け入れられない。笑」と、ある女性がThreadsで心の内を明かしたところ、その大きさや金額に驚きの声が相次ぎました。



【写真】「でっか！！」“等身大のブラッキー”

投稿したのは、3歳の息子を育てながら自宅エステサロンを営む、まなみさん（@met_manami）。投稿に添えられていた、まなみさんの息子が自身よりもはるかに大きなサイズのぬいぐるみと並んで写る写真からも、その存在感が伺えます。



「第一印象は、『でっか！！』です」



「ぬいぐるみが届いた瞬間は、3歳の息子が『大きいー！』とすごく喜んでいて、その姿を見て私も楽しんでいました」と、まなみさんはぬいぐるみが配達された当時の様子を振り返ります。しかし、改めてその全体像を見たときに思わず声が出るほど驚いたそう。このぬいぐるみはキャラクターの等身大のサイズで作られたもので、76×79×74cmという大きさに加えて、重量は4400g。自身よりも大きなサイズのぬいぐるみに、息子は喜びがあふれていたといいます。一方で、あまりのサイズ感に生活面では現実的な悩みも出てきたそうで…。



「場所は取るし、重いので掃除のときは邪魔になります」



そもそも今回の買い物は、夫が家族に一切相談せずに決めたものでした。



「反対されると思ったから、私には事前に相談しなかったそうです。ブラッキーを選んだ理由は、『ポケモンの中で一番好きなキャラだから』ということでした」



さらに、価格をめぐるやり取りもあったといいます。



「最初、夫に値段を聞いたら『2万円』と言われたんです。でも、何となく怪しいと思って販売元のサイトを調べたら『4万円（税別）』と、その倍の金額でした。私に怒られると思って、嘘をついたみたいです」



そのことを夫に指摘すると、『ごめんごめん』とあっけらかんとしたものだったそう。とはいえ夫は、普段から“独断での買い物”をすることが珍しくないのだとか。



「夫婦で財布が別なので、よく独断で購入しています。夫は大好きなポケモンカードもたくさん集めていますね」



当初は「3日経っても受け入れられない…」と嘆いていたまなみさんでしたが、夫との話し合いの結果、「正式に我が家のペットとして可愛がる事に」したのだそう。「ペットを飼ったと考えたら金額も可愛く感じてきました」と、心境の変化を綴っています。



そんな今回の投稿には、ポケモン好きのユーザーから多くの反応が寄せられました。



「『羨ましい』『欲しい』というコメントが多くて驚きました。私は全く興味がなかったので、こんなに人気があるとは思わなくて…。SNSでたくさんコメントが届いたことは、家族でも話しました。私は子連れOKの自宅エステサロンを運営しているのですが、ポケモン好きなお子さんが来るととても喜んでくれるので、それはそれでよかったのかな？ と思っています」