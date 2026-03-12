退職時に会社へ伝える理由と、実際の退職理由の間には大きな隔たりがあるようだ。１年以内に退職したビジネスパーソンを対象にした調査では、多くの人が本音の退職理由を伝えないまま職場を去っている実態が明らかになった。

株式会社ハッカズークは、１年以内に退職した２０〜５９歳の５７４人を対象に、「退職理由の本音と建前に関する実態調査」を実施した。

調査によると、退職者の８８％が会社に伝えなかった本音の退職理由があると回答した。会社に伝えた建前の理由としては「家庭の事情」が４８％で最多となり、「別の業界にチャレンジしたい」が４０％で続いた。しかし、本音の理由では「家庭の事情」は１３％、「別の業界にチャレンジしたい」は１８％にとどまり、建前との大きな差が見られた。

本音の退職理由を伝えなかった理由では、「上司に理解してもらえないと思ったから」が５４％で最多となった。一方、本音を伝えた理由では「話を理解してくれる上司だったから」が５６％で、上司との関係性が退職時のコミュニケーションに大きく影響していることが示された。

また世代別では、２０代の退職者で「社風・風土が合わない」と回答した割合は２２％、「成長の実感がなかった」は１７％となり、いずれも３０代以上の回答割合の約８．５倍に上った。さらに２０代が本音を会社に伝えなかった理由の最多は「上司に話しても理解してもらえないと思ったから」で６５％だった。

加えて、退職者の８９％は、退職理由の問題が未解決のままでは再入社に対して消極的と回答した。企業にとっては、退職理由の背景を把握し組織改善につなげられるかどうかが、人材の流出防止や将来的な再雇用の可能性にも影響することが示唆されている。