WBC1次ラウンド・プールB

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBは11日（日本時間12日）、米ヒューストンでメキシコ―イタリア戦が行われた。前日に米国がイタリアに敗れたことで大混戦。勝利必須のメキシコだが1点を追う3回の攻撃で、痛恨のボーンヘッドが出た。イタリアの勝利を望む米ファンも歓喜している。

準々決勝進出へ、勝利が求められるメキシコ。しかし1点を追う3回1死一塁でまさかのミスが出た。1番デュランがセンターフライ。ここで一走のオルティスがスタートを切っていたが、捕球されても帰塁せず。三塁手前まで進んでおり、ボールは一塁へ送られてダブルプレーとなってしまった。

この試合の結果次第で、プールBの準々決勝進出2チームが決まる。米国が前日のイタリア戦で6-8とまさかの敗戦。仮にこの試合でメキシコが勝利すれば米国、イタリア、メキシコの3チームが3勝1敗で並ぶ。この場合は「同率チーム間の対戦で、守備アウト数あたりの失点数が少ない」というルール、すなわち失点率が適用される。

9回で試合が終わった場合、米国はイタリアが勝利、もしくはメキシコが5得点以上の勝利を収めれば準々決勝進出が決まる。そのため、このボーンヘッドの動画を公開した米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」の番組トーキン・ベースボールの公式Xには、米ファンから歓喜の声が並んだ。

「ジョーイ・オルティス、アメリカの潜伏工作員」

「爆笑。金でも動いたのか。USAが勝ち上がりだな」

「遊撃手の見事なフェイク」

「フェイクにやられたな」

「アメリカのヒーロー」

「よくやったぞ、ジョーイ！」

その後、イタリアは得点を重ねて5回までに5得点をあげている。



（THE ANSWER編集部）