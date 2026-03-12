【ハメネイ師・暗殺作戦の内情】あらゆる監視カメラ、スマホをハッキング…「イスラエルのためなら何でもやる」諜報機関「モサド」の恐ろしすぎる情報戦

2026年2月28日から始まったアメリカとイスラエルによるイランに対する軍事攻撃。政権中枢はすでに壊滅状態だとみられており、イラン全土で爆撃が続く。対するイランもイスラエルや中東の周辺諸国の米軍基地に報復攻撃を行うなど、戦火は拡大の一途を辿っている。今回の軍事侵攻の「カギを握っていた」と指摘されているのが、イスラエルの対外諜報機関「モサド」だ。

イスラエル存続のためなら犯罪行為もいとわない、その組織の内情について前編記事『「ハメネイ師殺害」の裏で暗躍か……世界最強の諜報機関「モサド」は日本にも“出張”してきている』に引き続き、国際ジャーナリストの山田敏弘氏に聞いた。

イラン国内どこでも居場所を把握

――昨年から続くイランへの攻撃では、政府の高官らがピンポイントで殺害されています。居場所の特定にはモサドが関与していると言われていますが。

山田「モサドはCIAとともに、長年をかけてイラン国内で大量の協力者・スパイを育ててきました。主にペルシア人ではないイラン人が協力している、という見方があります。イランにはペルシア人のほか、同じイスラム教徒でもクルド人やユダヤ系の住民もいます。ペルシア人以外のアセットやエージェントと呼ばれる協力者から情報を得たり、イラン政府の内部に接触したり。協力者の存在はイランで非常に強い意味を持ちます。

地下に長年潜っている人以外は、協力者の情報によって、イラン国内のどこにいても居場所を突き止められると言われています。

それほどにまで能力が高く、非常に恐ろしい存在がモサドです。昨年6月の軍事侵攻以降、イスラエルはハメネイ師に対して、『居場所はどこでもはっきりわかる。いつでも暗殺できる』と言ってきました」

――その言葉通り、ハメネイ師は一族とともに殺害され、世界に衝撃を与えました。狙われていることがわかっているのであれば、逃げることはできなかったのでしょうか。

山田「ハメネイ師は地下施設に身を隠していることが多かったとされ、昨年6月以降はしばらく表には出てきませんでした。

今回の殺害はアメリカとイスラエルが実に周到に準備を重ねてきた結果とみられています。昨年12月末にトランプ大統領とネタニヤフ大統領はフロリダで会談をおこなった。そこで、核開発を進めるイランは『叩くしかない』という結論に至った。

その後も、交渉は続けていたものの、イランは要求には応じない。そうしている中で“タイミング”が訪れたんです。

今年2月23日、ネタニヤフ大統領からトランプ大統領に電話が入りました。ハメネイ師のほか、軍や革命防衛隊の幹部らが一同に集結する予定が分かった。それが2月28日でした。ハメネイ師と幹部が集まる絶好の機会、攻撃するならこの日、ということになった。

アメリカとイスラエルはイラン側を油断させる作戦をとった。まず、トランプ大統領のスピーチ。対イランのトーンを“緩め”にした。これは地下に潜らないようにさせるためでした。

そして、朝に作戦を実行したことにも理由があります。これまでの軍事作戦は夜間に攻撃することが多かった。そのためイラン側も『朝は大丈夫だろう』と油断しており、建物内にいたんです。

そこまで準備をして、絶妙なタイミングでの攻撃でした。これはモサド、そしてイスラエル軍の『8200部隊』の存在が大きかったとされています」

最新技術を駆使してイラン高官を追い詰めた

――8200部隊は、どのような組織なのですか。

山田「イスラエル軍のサイバー諜報部隊です。ハッキング、通信傍受において、世界で最も優れた組織のひとつです。今回の作戦ではモサドと一緒に行動していたとみられています。

ハメネイ師が目撃された地域では、周辺すべてで電波・通信をハッキングして関係者の動向を分析していました。警備員や関係者の電話番号もすべて特定しており、作戦前には彼らに対して妨害工作も実施。スマートフォンを遠隔操作して、警備員に電話がかかってきても、通話中になるように工作し、ほかの警備員に連絡ができないようにしていました。

さらに、幹部たちが集まることを裏付けるため、ドライバー、秘書、側近など、すべての関係者のスマートフォン、自宅周辺の監視カメラまでハッキングして、AIを使い、動きを逐一監視していた。確証がとれたところで、作戦を実行に移した――。モサドは情報収集能力に長けているだけでなく、最新のテクノロジーも駆使します。対象者は逃げる余地はありません。

現在、イラン国内はインターネットが遮断されているため、正確な情報が出てきていませんが、国民にも“ある仕掛け”をしていたという話があります。

イランは今、ラマダン（断食）期間中で、ラマダンに関する情報を提供するアプリを使用する人が多い。500万人ほどが利用するあるアプリを、モサドがハッキング。利用者に対して『立ち上がれ』といったメッセージを送った、という話もあります」

――まるでスパイ映画さながらのような状況ですね。

山田「映画で“監視カメラが人物を追うように動く”というシーンがあるじゃないですか。あれに近いことはすでに行われていたようです。

監視カメラで対象となる人物を監視して、カメラをつなぎ合わせ関係者の動向を分析、ハメネイ師の邸宅に誰が集まっているかは事前に把握されていました。

爆撃で遺体の損壊が激しくても、そこに誰がいたか分かっていたので、すぐに公表できる。

こうした傍受やハッキング、監視を『シギント』といいます。『シグナル・インテリジェンス』です。8200部隊が担ったとされる非常に重要な任務です。

さらに、工作員や協力者による一般的なスパイ活動『ヒューマンインテリジェンス』、『ヒューミント』も組み合わせる。モサドの諜報員は足でイランの政府関係者の情報を稼ぐ。

最新技術と諜報、心理戦の合わせ技で、イランの高官たちは完全に丸裸状態にされました。そのため、現在のイランでは誰がリーダーになっても、生きた心地はしないと思います。

世界最強の諜報機関はCIAと言われていますが、モサドもトップクラスです。諜報機関は戦争が起きてから動くのではなく、“平和な時に動く”のが任務です。何も起きてないときに準備をしているからこそ、“何か起こせる”のです」

モサドの日常は外交官やビジネスマン

――モサドのメンバーはどのように選ばれているのでしょうか。？

山田「イスラエルの徴兵制を通じて、18歳以上の全国民がスクリーニングされます。能力などを調べ、軍に一旦入れます。その後、愛国心を育て、優秀な人物がスカウトされます。モサドの諜報員は、基本的には国家公務員にあたります。そのため、イスラエル国籍保有者しかなれません。とはいえ、諜報員はアセット、エージェントと呼ばれる協力者なしでは動けません。協力者は政府の職員である必要はないので、さまざまな職種・人物と接触して協力関係を結びます」

――普段はどんな生活をしているのでしょうか。

山田「外交官として大使館勤務をしている人もいますし、ビジネスマンやジャーナリストもいます。表の顔は普通の公務員や会社員。普通の生活を送っていますよ。あなたの隣にいてもおかしくはないです」

――モサドの諜報員は何人いるのでしょうか。

山田「モサドには作戦部隊や情報収集部門、分析部門など5つの部門があります。正確な数字はわかりませんが、6000〜7000人ほどといった情報はあります」

――モサドは今後も諜報活動を行っていくのでしょうか。。

山田「アラブ諸国に囲まれているイスラエルは常に背水の陣です。だからこそ、モサドの『自分たちが存続するためだったら何でもする』という哲学は変わらないと思います。モサドはすでにさまざまな国に入り込んでおり、新たな交渉を続けているかもしれません。

中東情勢はしばらく落ち着かないでしょう。アメリカが『地域を不安定化させない条件をのんでくれるリーダーが出てくれば協力をする』とも言っています。アメリカの意向に沿った指導者が出てくるまで混乱は続くかもしれません」

アメリカのメディアは3月4日、「アメリカ軍がイランを攻撃した翌日、CIAに対してイラン当局者が停戦条件に関する協議を打診していた」と報じた。米当局者は実現には懐疑的だとしており、むしろ攻撃は長期化する恐れもある。

モサドによる次なる「見えない作戦」はすでに始まっているのかもしれない。

