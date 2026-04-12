アメリカとイランの交渉が、仲介するパキスタンも加わる形でスタートしました。ホルムズ海峡をイランが事実上封鎖し世界経済が混乱するなか、世界中が固唾をのんで見守る協議となりますが、果たして歩み寄ることはできたのでしょうか。【写真を見る】一時停戦発表の直後に…イスラエルがレバノンへ空爆を実施「イラン全土は壊滅するだろう」大規模攻撃予告から急転直下の「停戦合意」4月11日、パキスタンの首都イスラマバードに到