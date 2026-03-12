12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比550円安の5万4650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万5025.37円に対しては375.37円安。出来高は8757枚だった。



TOPIX先物期近は3681ポイントと前日比26ポイント安、TOPIX現物終値比17.85ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 54650 -550 8757

日経225mini 54675 -535 231857

TOPIX先物 3681 -26 9338

JPX日経400先物 33320 -260 1417

グロース指数先物 779 -4 548

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

