　12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比550円安の5万4650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万5025.37円に対しては375.37円安。出来高は8757枚だった。

　TOPIX先物期近は3681ポイントと前日比26ポイント安、TOPIX現物終値比17.85ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54650　　　　　-550　　　　8757
日経225mini 　　　　　　 54675　　　　　-535　　　231857
TOPIX先物 　　　　　　　　3681　　　　　 -26　　　　9338
JPX日経400先物　　　　　 33320　　　　　-260　　　　1417
グロース指数先物　　　　　 779　　　　　　-4　　　　 548
東証REIT指数先物　　売買不成立

