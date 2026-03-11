ゆっくりと巡る、デジタル世界の不気味な物語『ゆっくりホビー』をご紹介します。

ゆっくりと巡る、デジタル世界の不気味な物語『ゆっくりホビー』

今週のピックアップ

『【アナログホラー】ChezzKids Archiveとは？【ゆっくり解説】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

ゆっくりホビーさん：「YouTubeでちょっとしたチャンネル運営している『ゆっくりホビー』と申します。主にゆっくり解説と考察系の動画をあげてます。長時間の動画を上げることも結構多いのでそういう方向けのチャンネルです」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

ゆっくりホビーさん：「単純に暇だったからやりはじめたっていうだけなんですけど、最初は『趣味解説』という名前で、その名の通り自分の好きなものを解説しようみたいな感じではじめました。マニアックなものを投稿できたらなと思ってはじめたのがきっかけですね。途中で『趣味解説』はどうかなと思ってチャンネル名を変えたんですけど、また変えようかなとも思っています」

――おすすめの動画は何ですか？

ゆっくりホビーさん：「おすすめは『【アナログホラー】ChezzKids Archiveとは？【ゆっくり解説】』というタイトルの動画です。初めて作った考察動画なので思い入れもありますし、純粋に内容が一番面白かったからです。この作品はクオリティが非常に高くて、サイトがあったり『イースターエッグ』と呼ばれる隠し要素が色々あったりします。

本来は2時間くらいの内容を、僕の動画では1時間くらいに端折っている部分もあります。深掘りすればするほど時間が溶けるタイプの作品なので、僕の動画がその面白さに触れるきっかけになればいいなと思っています」

【アナログホラー】ChezzKids Archiveとは？【ゆっくり解説】

https://youtu.be/Iaj1bE0aDjs?si=qfdYNK0sBRjJ2tVB



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

ゆっくりホビーさん：「これからも面白そうな海外のコンテンツを主に取り上げていく予定です。更新は遅いですが、できるだけクオリティの高い動画を上げたいと思っているので、よろしくお願いします」

海外の「クリーピーパスタ」をはじめとしたホラーコンテンツを投稿し続ける、ゆっくりホビーさんの今後の活動に注目です！

YouTubeチャンネル『ゆっくりホビー』

https://youtube.com/@hobby-p7s

Xのアカウント『ボビー【中の人】』

https://x.com/UjngiNUAfs75394

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島