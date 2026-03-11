　11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比860円安の5万4340円と急落。日経平均株価の現物終値5万5025.37円に対しては685.37円安。出来高は2583枚となっている。

　TOPIX先物期近は3657ポイントと前日比50ポイント安、TOPIXの現物終値比は41.85ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54340　　　　　-860　　　　2583
日経225mini 　　　　　　 54330　　　　　-880　　　 48939
TOPIX先物 　　　　　　　　3657　　　　　 -50　　　　2238
JPX日経400先物　　　　　 33130　　　　　-450　　　　 204
グロース指数先物　　　　　 774　　　　　　-9　　　　 244
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース