日経225先物：11日19時＝860円安、5万4340円
11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比860円安の5万4340円と急落。日経平均株価の現物終値5万5025.37円に対しては685.37円安。出来高は2583枚となっている。
TOPIX先物期近は3657ポイントと前日比50ポイント安、TOPIXの現物終値比は41.85ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54340 -860 2583
日経225mini 54330 -880 48939
TOPIX先物 3657 -50 2238
JPX日経400先物 33130 -450 204
グロース指数先物 774 -9 244
東証REIT指数先物 売買不成立
