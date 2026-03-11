シャトレーゼ「イースタースイーツ」4品登場　うさぎ・ことりモチーフの限定ケーキ

菓子専門店の「シャトレーゼ」は3月15日から、かわいらしい動物たちをモチーフにした「イースタースイーツ」を期間限定で販売する。

キリスト教の復活祭として知られるイースターは、春分の後の最初の満月の次の日曜日と定められており、2026年は4月5日となる。

今回シャトレーゼでは、うさぎやことりをモチーフにしたスイーツを展開。1人用サイズのカップ入りケーキ3品と、複数人で楽しめるデコレーションケーキ1品をラインアップする。

※「イースターうみたて卵プリンのアラモード」のみ3月4日から発売している。

２つの味が楽しめるジョイオブイースターデコレーション

販売ラインアップは以下の通り。価格はすべて税込。

◆イースター うさぎのキャロット畑（440円）

うさぎが大切に育てたニンジンが実る畑をイメージした限定ケーキ。

ふんわりとしたスポンジに、口どけのよいカスタードクリームとカスタード入りホイップクリームを重ねた。苺クリームで仕立てたうさぎと、カスタード入りホイップクリームで作ったニンジンをトッピングしている。苺シュガーチップやホワイトチョコチップを組み合わせ、食感のアクセントを加えた。

販売期間：3月15日〜4月12日

◆イースター ことりのおうち（490円）

ことりの巣をイメージした見た目で、チョコレートとバナナの組み合わせが楽しめるケーキ。

しっとりとしたココアスポンジに、バナナソースと濃厚なチョコクリームを重ねた。チョコクリームや抹茶フィアンティーヌをあしらい、卵に見立てたアーモンドチョコレートと、ことり型チョコレートをトッピングしている。

販売期間：3月15日〜4月12日

◆イースターうみたて卵プリンのアラモード（432円）

ホイップクリームで再現したうさぎと、卵に見立てたアーモンドチョコを飾った、イースターらしいプリンアラモード。

しっとりとしたスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、色とりどりのフルーツをトッピングした。

販売期間：3月4日〜4月24日

◆2つの味が楽しめるジョイオブイースターデコレーション（3,900円）

チョコクリームとホイップクリーム、2種類の味を楽しめる直径17cmのデコレーションケーキ。

チョコケーキはココアスポンジでチョコクリームやチョコレートシロップをサンド。ホイップクリームのケーキは、スポンジで苺果肉入り苺ソースを挟んだ。上面には、マンゴー風味クリームで仕上げた黄色いことりと、甘酸っぱい苺クリームで作ったピンクのうさぎを飾っている。

販売期間：3月15日〜4月12日