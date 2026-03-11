【タリーズ新作】“はちみつ“が存分に楽しめるアサイーやラテなど春限定ドリンク続々登場
タリーズは18日より、はちみつをテーマにした季節限定ドリンク「ハニーハニーミルクラテ」「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」「ハニーアサイースワークル」などを発売する。“HONEY LOVERS”をテーマに、店舗でも販売するオリジナルハニーを使用したドリンクを展開し、新生活シーズンに寄り添う春の一杯を提案する。
【画像】間違いない組み合わせ！ストロベリー×アサイー『ハニーアサイースワークル』
「ハニーハニーミルクラテ」は、芳醇なエスプレッソとコクのあるミルクに、タリーズハニーを使った特製ハニーホイップをトッピングした一杯。はちみつの華やかな香りとやさしい甘さが広がり、やわらかな口あたりのデザート感覚のラテに仕上げた。
「＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」は、濃く鮮やかな赤い水色が特長のマラウイ産茶葉をブレンドした紅茶を使用。ミルクと特製ハニーホイップを重ね、はちみつの香りと甘み、紅茶の豊かなアロマが重なる奥行きのある味わいが特長だ。ひと口目から広がる華やかな香りで、デザートのような満足感を楽しめるという。
フローズンドリンクの「ハニーアサイースワークル」は、アサイーとストロベリーを合わせた甘酸っぱい味わいが特長。トッピングのはちみつが果実の風味を引き立て、春の陽気に合う爽やかな一杯に仕上げた。
同日からは春のカフェタイムに向けたケーキも発売する。12層のクレープ生地にホイップクリームとカスタードクリームを重ねた「ミルクレープダブルクリーム」や、レモンミントクリームとレモンライムナパージュをチーズムースに合わせた「レモンライムミントのタルト」など、爽やかな味わいのスイーツを用意した。
また4日からは、コーヒーや紅茶と相性の良いフードも販売している。「クッキークリームチーズケーキ」「ふわふわマフィンアールグレイ＆ホワイトチョコ」「セサミ＆ソルトプレッツェルクロワッサン」などを展開し、カフェタイムの需要に応える。
さらに18日からは、手ぬぐいブランド「かまわぬ」とのコラボレーション商品なども登場。抽出器具をモチーフにした手ぬぐい「タリーズ手ぬぐい（珈琲時間）」をはじめ、オリジナルドリッパーやエコバッグ、ステンレスマグコーヒーメーカー、FUROSHIKIなど、コーヒータイムを彩るアイテムを展開する。
【画像】間違いない組み合わせ！ストロベリー×アサイー『ハニーアサイースワークル』
「ハニーハニーミルクラテ」は、芳醇なエスプレッソとコクのあるミルクに、タリーズハニーを使った特製ハニーホイップをトッピングした一杯。はちみつの華やかな香りとやさしい甘さが広がり、やわらかな口あたりのデザート感覚のラテに仕上げた。
フローズンドリンクの「ハニーアサイースワークル」は、アサイーとストロベリーを合わせた甘酸っぱい味わいが特長。トッピングのはちみつが果実の風味を引き立て、春の陽気に合う爽やかな一杯に仕上げた。
同日からは春のカフェタイムに向けたケーキも発売する。12層のクレープ生地にホイップクリームとカスタードクリームを重ねた「ミルクレープダブルクリーム」や、レモンミントクリームとレモンライムナパージュをチーズムースに合わせた「レモンライムミントのタルト」など、爽やかな味わいのスイーツを用意した。
また4日からは、コーヒーや紅茶と相性の良いフードも販売している。「クッキークリームチーズケーキ」「ふわふわマフィンアールグレイ＆ホワイトチョコ」「セサミ＆ソルトプレッツェルクロワッサン」などを展開し、カフェタイムの需要に応える。
さらに18日からは、手ぬぐいブランド「かまわぬ」とのコラボレーション商品なども登場。抽出器具をモチーフにした手ぬぐい「タリーズ手ぬぐい（珈琲時間）」をはじめ、オリジナルドリッパーやエコバッグ、ステンレスマグコーヒーメーカー、FUROSHIKIなど、コーヒータイムを彩るアイテムを展開する。