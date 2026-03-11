◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国―イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ＷＢＣ１次ラウンドＢ組で２連勝中のイタリアが、３連勝中の米国と“全勝対決”に臨み、３本塁打で４回までに５点リードを奪った。

米国先発は昨季メッツでメジャーデビューし、８試合で５勝１敗、防御率２・０６をマークした有望株の右腕マクリーン。イタリアは初回に３者連続三振を喫したが、０―０の２回。２死から６番ティール（ホワイトソックス）が左翼席へ先制ソロ。なおも２死一塁から８番アントナチが右中間の米国ブルペンに追加点となる２ランを打ち込んだ。メジャー経験のない２３歳はホワイトソックス傘下マイナー所属。侍ジャパンの村上宗隆内野手（２６）の同僚２人がジャッジ（ヤンキース）らを擁する史上最強の米国代表を相手に“ジャイアント・キリング”を予感させた。

イタリアは４回にも７番カグリオンが２ランで５点リード。しかし、６回。１死から先制弾のティールが右翼への二塁打を放った際、一塁を回ったところで顔をしかめた。何とか二塁まで到達したが、２４歳の捕手は倒れ込んで地面をたたきつけるなど悔しさをあらわに。そのまま代走が送られて負傷交代となった。それでも、イタリアはこの回に米国のミスもあり、犠飛や暴投などで３点を追加。６回までに最大８点リードをつける展開とした。