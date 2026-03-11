「今日好き」横田未来、ラッパー恋人との密着ディズニーデート写真公開「美男美女」「お揃いの被り物が可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたモデルの横田未来が3月10日、自身のInstagramを更新。恋人でラッパーのピラフ星人とのデートショットを公開し、注目を集めている。
【写真】「今日好き」23歳美女「美男美女すぎる」ラッパー恋人と密着
横田は「喧嘩しちゃった次の日は君が行きたいところにいこーよー」とつづり、ピラフ星人との2ショットを複数枚投稿。夜の東京ディズニーリゾートで、アニメーション映画「トイ・ストーリー」に登場するキャラクターの被り物をお揃いで着用し、顔を寄せ合う仲睦まじい姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「仲直りディズニー最高に素敵」「お揃いの被り物が可愛い」「美男美女すぎる」「お似合いのカップル」「幸せそうな笑顔に癒される」「ラブラブで羨ましい」などの声が上がっている。
横田とピラフ星人は、2024年12月に公開されたピラフ星人の「Knock Knock」ミュージックビデオで共演。同年12月25日にピラフ星人が「クリスマスに想いが届きました！！！」と横田との2ショット動画を載せ、その後デートショットなどを度々公開し、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」23歳美女「美男美女すぎる」ラッパー恋人と密着
◆横田未来、恋人・ピラフ星人とディズニーデートショット
横田は「喧嘩しちゃった次の日は君が行きたいところにいこーよー」とつづり、ピラフ星人との2ショットを複数枚投稿。夜の東京ディズニーリゾートで、アニメーション映画「トイ・ストーリー」に登場するキャラクターの被り物をお揃いで着用し、顔を寄せ合う仲睦まじい姿を披露した。
◆横田未来の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「仲直りディズニー最高に素敵」「お揃いの被り物が可愛い」「美男美女すぎる」「お似合いのカップル」「幸せそうな笑顔に癒される」「ラブラブで羨ましい」などの声が上がっている。
横田とピラフ星人は、2024年12月に公開されたピラフ星人の「Knock Knock」ミュージックビデオで共演。同年12月25日にピラフ星人が「クリスマスに想いが届きました！！！」と横田との2ショット動画を載せ、その後デートショットなどを度々公開し、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】