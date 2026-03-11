黒より、断然ネイビーがおしゃれ！【ハニーズ】40・50代の相棒♡「きれいめカーデ」

いつも黒の服を選びがち……。そんな大人女性は、黒よりシックになりすぎず柔和な印象のネイビーにも注目してみて。さまざまなカラーに合わせやすく、着まわしやすいのも魅力です。そこで今回は、ミドル世代に似合うネイビーの「きれいめカーディガン」を【ハニーズ】からご紹介します。この春はネイビーを上手に取り入れて、ワンランク上のコーデに仕上げてみて。

フラワーボタンが華やかなアクセントに

【ハニーズ】「花粉対策フラワー釦カーディガン」\2,680（税込）

可愛らしいフラワーボタンが目を引くカーディガン。落ち着きのあるネイビーと「滑らかな肌触り」（公式サイトより）のレーヨン混素材によって、ミドル世代らしく上品に着こなせそうな一枚です。春コーデでの活躍に期待できるUVカット機能に加えて、はたくと花粉が落ちやすい花粉リリース加工が施されているのも嬉しいポイント。

ジャケットライクに着られるデザイン

【ハニーズ】「パール風釦カーディガン」\2,980（税込）

ネイビーを基調としたきれいめのカーディガン。ポケット風のデザインがジャケットのようにも見せてくれます。上品な配色も特徴で、1枚でコーデの主役になる予感。センタープレス入りのパンツと合わせてクールに決めたり、ワイドジーンズでカジュアルに落とし込むのもおすすめ。これからの時期に嬉しいUVカット機能付きです。

