【難解略語】「.xlsx」が何の略か分かりますか？　社会人なら必ず知っておきたい…

突然ですが、「.xlsx」の正式名称知っていますか？

デジタル分野の常識問題！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Excelファイルの拡張子」でした！

.xlsxとは、表計算ソフトであるExcelで作成されたファイルの保存形式を示す拡張子です。拡張子とは、ファイル名の末尾に付く「.」以降の文字のことで、そのファイルがどの種類のデータであるか、どのソフトで開くことができるかを示す役割を持っています。

この拡張子は「Excel Spreadsheet」の頭文字に由来しており、Excelのワークシートを保存するための標準的なファイル形式として使われています。Excelでは、数字の計算、表の作成、グラフの作成、データの整理などを行うことができ、ビジネスや研究などさまざまな場面で利用されています。

また、.xlsx形式は2007年以降のExcelで採用された比較的新しいファイル形式で、それ以前の「.xls」という形式よりも、データの保存効率や機能の面で改良されているんですよ！

次回の難解略語もお楽しみに！

