AIは便利だが、ちょっとした使い方のノウハウを身につけないと、成果を得るのに自分自身が作業するよりかえって時間がかかったり、ときには、ありえない回答に振り回されてしまうこともある。少なくとも現時点ではAIを100%信じるというのは無謀だ。AIに振り回されないためには、AIに自分が解決したい問題について深く理解してもらうことが必要だ。これは「困りごとの言語化」ともいうべきもので、AIに対して自分の考えや疑問、依頼