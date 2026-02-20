サンワサプライ株式会社は、縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールと、左右方向のスクロールが可能なチルトホイールを搭載したBluetoothマウス「MA-WBIRS635BK」を発売した。Bluetooth2台とUSBレシーバー1台の最大3台で切り替えて使用できる。また、ボタンのカスタマイズで作業環境を自分仕様にできる。■高速スクロールとチルトホイールを搭載縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールと、横スクロールできるチルト