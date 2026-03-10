全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、3月21日から27日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は3月11日から17日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・6,000マイル

東京/羽田〜秋田・小松・東京/羽田線、大阪/伊丹〜高知・熊本・宮崎線、札幌/千歳〜女満別線、福岡〜宮崎線、沖縄〜石垣線、石垣〜宮古線

・7,500マイル

東京/羽田〜根室中標津・帯広・岡山・岩国・徳島・高知・大分・宮崎・鹿児島線、大阪/伊丹〜札幌/千歳・青森・秋田・鹿児島線、名古屋/中部〜札幌/千歳・秋田・仙台・鹿児島線、札幌/千歳〜福島・広島線

・9,000マイル

名古屋/中部〜沖縄/那覇線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。