バターがじゅわっと広がる「米粉のゴマバターパン」のつくり方。カリッと食感で口が幸せ
1時間で焼きたてが食べられる米粉の「ガリじゅわゴマバターパン」のつくり方をご紹介します。教えてくれたのは、米粉パンレシピの著書を多数もつ鈴木あつこさん。こねずに混ぜるだけで、発酵も約10分でOK。シンプルだけどバターとゴマの風味が口いっぱいに広がるパンです。
※ この記事は『米粉が恋したパンレシピ』（扶桑社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています
米粉パンはうれしいことずくめ
・1時間ほどで焼き上がる
小麦粉のパンは通常1次発酵と2次発酵が必要です。でも、この本で紹介する米粉パンなら発酵は1回だけ！ 1時間ほどで焼き上がります。
・こねずにぐるぐる混ぜるだけ
生地はひとつのボウルの中で混ぜるだけ！ 台に出してこねる必要がないから、キッチンが粉まみれになることも、生地づくりでヘトヘトになることもありません。
・片付けがラクちん
ボウルひとつで生地づくりができるので、洗い物が最小限ですみます。しかも米粉は水に溶けやすく、さっと洗い流せるのもラク。
こねずに混ぜるだけ！米粉の「ガリじゅわゴマバターパン」
名前のとおり、ガリッとした生地からバターがしみ出します。ゴマのぷちぷち食感も楽しんで。
●ガリじゅわゴマバター
【材料（6個分）】A［米粉（パン用）200g 片栗粉20g ドライイースト3g 砂糖7g 塩3g サイリウム5g］ いりゴマ（黒） 20g ぬるま湯（37℃前後） 215g 植物油（作業用） 適量 米粉（仕上げ用） 適量 バター 24g
・おすすめの米粉（パン用ミズホチカラ）
「ミズホチカラ」か「笑みたわわ」という品種のお米でつくられたパン用の米粉が扱いやすくておすすめ。今回のレシピにはグルテン無添加のパン用を使用してください。
・サイリウムとは
オオバコ科の植物「サイリウム」の種皮を粉末にしたもの。生地の水分を吸って膨張し、ゼラチン状に変化する性質があり、グルテンのない米粉でいろいろなパンをつくるときに欠かせません。多量に摂取するとおなかに負担がかかる場合があるので、食べすぎに注意して。ドラッグストアのダイエット食品コーナーに置いてあることも。
「ガリじゅわゴマバターパン」のつくり方
カリッと食感を楽しめるパンのレシピを紹介します。
【下準備】
・天板にクッキングシートを敷く。
・バターは4g×6個の棒状に切り、冷蔵庫で冷やす。
【つくり方】
＜混ぜる＞
（1） ボウルにAとゴマを入れ、スケッパーで1分前後混ぜる。スケッパーを大きく動かすのがポイント。ボウルを傾けたりして、まんべんなく！
（2） ぬるま湯を加え、スケッパーで4分前後よく混ぜる。最初の1分は米粉に水分を吸わせるように手早く。混ぜ残しがないよう、タイマーで時間をセット。
まとまってきたら、ボウルの側面に生地をこすりつけ、
のばし広げては中心にまとめるのを繰り返す。
＜仮丸め＞
（3） 手に油をつけて、生地をまとめるように10回ほどにぎる。
（4） 両手でキャッチボールをするように空気を抜く。
（5） 手のひらでコロコロと転がして丸める。大きいけれど、しっかり丸めてつるぴかに！
＜成形＞
（6） めん棒で縦26×横20cmの長方形にのばし、三つ折りにする。生地が手や台にくっつく場合は油を少しつけて作業する。
（7） スケッパーで6等分して天板に並べる。台形になるようにランダムに切ると、おしゃれ感アップ。
＜発酵＞
（8） ふんわりとラップをして濡れふきんをかけ、オーブンの発酵機能40℃で10〜12分発酵させる。取り出してオーブンを230℃に予熱する。
少しふっくらするくらいが目安。
＜仕上げ＆焼く＞
（9） オーブンの予熱が終わったら生地に米粉をふる。ナイフでクープを深めに入れて少し開く。
クープにバターをはさみ、230℃で12分焼く。
●こんな食べ方で！
サンドイッチにするのがおすすめ。ベーコンやチーズとよく合います。
※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください