レミオロメンが、「THE FIRST TAKE」にて「3月9日」を披露した。

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹 以下、キリンビール）は、桜や花火など、ビールとともに楽しまれてきた日本の風物詩を未来につなぐ取り組み「晴れ風ACTION」の一環として、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」を通じて、支援の輪を拡大する。今回の「THE FIRST TAKE」では、3月6日に公開されたmiwaの「桜みたいな恋なんだ」に続き、レミオロメンが登場した。本取り組みに共感した彼らが、活動再開の節目に春の風景とともに多くの人々の心に刻まれてきた名曲「3月9日」を一発撮りにてパフォーマンス。

今回のレミオロメンの出演発表後には、メンバーの出身地であり、「晴れ風ACTION」の支援自治体の一つである、山梨県笛吹市に対し、生活者の方々から「晴れ風ACTION」を通じた寄付が広がっているとのことだ。

また、本編動画の再生回数に応じた金額が桜の保全活動へ寄付され、桜を未来へつなぐアクションに繋がるという。なお、キリンビールは桜が抱える課題や生活者意識に関する最新の独自調査も実施し、『晴れ風ACTION 全国桜実態白書 2026』として公開している。

そして、レミオロメンへ桜に対する思いを語ったインタビューも行われた。

◆ ◆ ◆

◾️レミオロメン インタビュー

Q. 初めての「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスはいかがでしたか？

A. やっぱり独特の緊張感がありました。ただ、その空気の中でメンバーの音を聴きながら、初めての「THE FIRST TAKE」を迎えられたことをとても幸せに感じました。

Q. 「3月9日」は、多くの方に愛され、桜の季節にも聴かれている楽曲ですが、レミオロメンの皆さんにとってどのような楽曲ですか？

A. 日付がタイトルになっている曲は世の中でもあまり多くないと思いますが、もともとは友人の結婚式のために、門出を祝う曲として制作した楽曲です。その後、卒業式で歌っていただくなど、さまざまな新しい物語をこの曲に重ねていただきました。自分たちの想像を超えて多くの方に聴いていただけていることを、とても嬉しく思っています。本日もその思いを込めてお届けしました。

Q.本日はどのような思いを込めてパフォーマンスされましたか？

A. 今回の「THE FIRST TAKE」も初めての経験ですが、僕たち自身には14年間の休止期間がありました。久しぶりに3人で演奏できたことへの思い、そして生まれ育った故郷の景色など、さまざまな情景を心に描きながら演奏しました。3 人ともそんな気持ちで演奏して歌ったのではないかなと思います。

Q. 桜が失われつつあることはご存知でしたでしょうか？ また、その桜を守る活動「晴れ風ACTION」についてどう思われましたか？

A. 今回、「晴れ風ACTION」のお話を伺い、桜が寿命を迎え、日本の春の景色から失われてしまう可能性があるという現状を初めて意識し、とても寂しいことだと感じました。長い冬が終わり、春が訪れ、桜が咲く。その景色の中で人を思い、未来に思いを巡らせる。私たちにとって春は、桜とともにあるものだと思います。次の世代、その先の世代にも桜のある春の景色を残していけるのであれば、とても素晴らしいことだと感じました。

Q. 最後に、桜についてのエピソードや思いがあれば教えてください。

A. 桜はとても好きな花であり、レミオロメンとしても「Sakura」という楽曲があるほか、歌詞の中に桜が登場する曲もあります。音楽の中でも大切にしてきた存在です。個人的な出来事として、母校の中学校の校舎が建て替えとなり、長い歴史に幕を下ろして新しい校舎が建てられるタイミングで呼んでいただきました。その際、皆で桜を植樹しました。新しい校舎とともにその桜が成長し、生徒たちがその桜を見ながら入学し、卒業していく。そんな景色がこれからも続いていけばよいと感じたことを、今改めて思い出しました。

◆ ◆ ◆