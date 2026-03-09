日テレ後呂有紗アナ、『バンキシャ!』から『DayDay.』へ「楽しい朝の時間を作れたら」
日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月〜金曜9:00〜)では、30日から後呂有紗アナウンサーが出演する。
後呂有紗アナ
これまで『真相報道バンキシャ!』でキャスターを務めてきた後呂アナ。『DayDay.』では、黒田みゆアナに代わって武田真一、山里亮太とともにMCを務める。
後呂アナは「初回放送からナレーターとして関わってきた愛着ある番組で、4月からはスタジオで一緒に並んで番組をお送りできること、とてもワクワクしています! これまで色んな現場に行かせていただいた報道番組の経験を大切に、楽しいテーマも知っておきたい話題も、皆さんと一緒に疑問を解決していきたいです! アナウンサー大先輩の武田さん、話すといつも優しくツッコんでくれる山里さんと、楽しい朝の時間を作れたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします!」と意気込みをコメントしている。
【編集部MEMO】
これまで『DayDay.』に出演してきた黒田みゆアナは『シューイチ』の日曜日に。『真相報道バンキシャ!』の後呂アナの後任は石川みなみアナが担当する。
(C)日テレ
