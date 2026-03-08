◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）

ＷＢＣ１次ラウンドのオーストラリア戦に臨む日本のスタメンが発表された。この日の１２時から行われた試合で韓国が台湾に敗れたため、日本は既に準々決勝進出を決めているが、勝てば１位突破が確定する。７回コールド勝ちした６日の台湾戦、逆転勝ちを収めた７日の韓国戦に続き、大谷翔平投手（ドジャース）は３戦連続で定位置の１番に座った。この天覧試合となる。

７日の日韓戦は白熱した打撃戦となった。初回に３点を先取されるも、その裏に鈴木の２ランが飛び出し２点を返す。１点ビハインドのまま迎えた３回に大谷の２戦連発となる同点ソロで試合を振り出しに戻すと、鈴木が２打席連続の勝ち越しソロ、吉田に今大会初の本塁打を放ち点差を広げたる。４回に同点に追いつかれるも、７回に吉田の２点適時打などで再び勝ち越し、２連勝を決めた。

ともに２勝を挙げている両チームの対決。この日も３戦連続でメジャー勢を中心に打線を組んだ。１番に大谷、２番に前夜２発の鈴木を入れ、２試合連続２番を務めノーヒットだった近藤を３番に置いた。

先発は菅野智之投手（ロッキーズ）。７日の試合後には、「地に足をつけてやれたら。（天覧試合で）本当に特別な、僕にとっても日本の野球界にとっても特別な日になることは分かってる。かといって僕が何か特別なことができるわけじゃないので、今の自分の力をしっかり信じて投げられたら」と意気込んでいた。

両チームのスタメンは以下の通り。

【日本】

１（指）大谷翔平

２（中）鈴木誠也

３（右）近藤健介

４（左）吉田正尚

５（三）岡本和真

６（一）村上宗隆

７（二）牧秀悟

８（遊）源田壮亮

９（捕）若月健矢

（投）菅野智之

【オーストラリア】

１（二）トラビス・バザナ

２（三）カーティス・ミード

３（中）アーロン・ホワイトフィールド

４（指）アレックス・ホール

５（遊）ジャリッド・デール

６（一）リクソン・ウィングローブ

７（捕）ロビー・パーキンス

８（左）クリス・バーク

９（右）ティム・ケネリー

（投）コナー・マクドナルド