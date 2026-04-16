人気漫画『宇宙兄弟』が、6月11日発売の連載誌『モーニング』28号にて最終回（第432話）を迎えることが発表された。2007年の連載スタートから19年の歴史に幕を下ろす。最終巻となるコミックス第46巻は7月23日に発売となり、ネット上では惜しむ声であふれている。【画像】公開された『宇宙兄弟』完結記念ビジュアル『宇宙兄弟』は2007年12月より『モーニング』（講談社）にて連載がスタートし、幼少時代、星空を眺めながら約束