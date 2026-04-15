大物ロックミュージシャンと政治の関係性が議論を呼んでいます。◆布袋寅泰の投稿に批判が殺到世界的ギタリストの布袋寅泰は、郄市首相とイギリスの伝説的ロックバンド「ディープ・パープル」が面会したことを受け、自身のXに〈未だかつて日本の首相がロックンロールと交わったことがあったか？素晴らしいことなんだよ〉と、喜びを投稿しました。(すでに削除済)ところが批判が殺到。露骨に権力にすり寄る姿勢がダサい