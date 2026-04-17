メキシコの麻薬カルテルの取材を行っていた、ジャーナリストの丸山ゴンザレス氏。その道中において、現地ガイドのガブリエル氏が麻薬カルテルの恐ろしい暴力の背後にあるロジックを解説してくれた。※本稿は、ジャーナリストの丸山ゴンザレス『ナルコトラフィコ』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。現地ガイド・ガブリエル教授による特別授業「麻薬カルテルとは何か」車を走らせていた。目的地は、観光地カンクーン――