AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝が現地時間16日に行われ、ヴィッセル神戸（日本）はアウェイでアル・サッド（カタール）と対戦した。Jリーグ王者としてACLEに出場している神戸は、リーグフェーズを5勝1分け2敗の2位という成績で終えると、ラウンド16ではFCソウルを2戦合計3−1で下し、準々決勝に駒を進めた。対するアル・サッドは、元フランス代表FWカリム・ベンゼマなどスター選手たちを擁す