全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海のレストラン『レストランスコット』です。

味わいも風情もエレガントな老舗レストラン

終戦の翌年に開業した『スコット』も多くの文豪＆文化人が訪れた店。1週間かけて作られるデミグラスソースで彩られたビーフシチューの深い味わいも、カニクリームコロッケのなめらかな口当たりも、店内の風情も全てがエレガント。ここでの食事は旅の思い出になることうけあいだ。

『レストランスコット』ビーフシチュー3850円

『レストランスコット』ビーフシチュー 3850円 じっくり煮込んだ和牛のバラ肉は濃厚なコクから繊維が舌の上でほろっとほどける

［店名］『レストランスコット』

［住所］静岡県熱海市渚町10-13

［電話］0557-81-9493

［営業時間］12時〜13時半：最終入店、17時〜19時：最終入店

［休日］木

［交通］JR熱海駅から徒歩13分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

【画像】80年続く老舗洋食レストランが誇る、なめらかな口溶けのレトロなカニクリームコロッケ（4枚）