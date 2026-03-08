アダルトメディア研究家が解説、飯島愛のデビュー作はなぜ「すごくつまんない」のに売れたのか？『ギルガメッシュないと』との関係性
ライターでアダルトメディア研究家の安田理央氏が、自身のYouTubeチャンネル「著者が語る」で「【安田理央が語る】いつも必死で自分を探していた飯島愛」と題した動画を公開した。
動画では、著書『飯島愛のいた時代』を基に、1992年に発表された飯島愛のAVデビュー作『激射の女神 愛のベイサイドクラブ』を解説。当時のAV業界の状況を振り返りながら、飯島愛というスターが誕生した背景と、彼女が抱えていた葛藤について考察している。
安田氏は、当時の単体AVについて「すごくつまんないんですよね」と一刀両断。飯島のデビュー作もドラマ仕立てではあるものの「ものすごくチープ」で、作品自体のクオリティは高くなかったと評価する。しかし、そんな中でも飯島愛本人は「可愛かった」とし、「ちゃんとAVな演じ」をしていたと語る。特に、共演の男優がアドリブで笑わせようとした際に、役柄を忘れて素で笑ってしまう場面に、彼女の人間的な魅力が垣間見えると指摘した。
作品が大ヒットした背景には、深夜番組『ギルガメッシュないと』（テレビ東京系）でのブレイクがあったと安田氏は分析する。飯島は当初、ニューヨーク留学の資金を貯めるためにAVに出演したが、その後に『ギルガメッシュないと』で人気が爆発。その結果、先に撮影されていたAVが「ギルガメッシュないとに出ている子」として注目を集め、「芸能人AV的な扱い」で記録的なセールスに繋がったという。
安田氏は、飯島愛が「時代に利用された人」だったと評する。自身の居場所や将来に常に不安を抱え、22歳にして「もうおばさんだから」と語るなど、年齢に対する強いコンプレックスを持っていたという。しかし、その危うさや、当時のAV業界では珍しかった「ギャル」というキャラクター性が、結果的に多くの人々の心を掴んだ。安田氏の解説は、単なる作品レビューに留まらず、90年代という時代に翻弄されながらも輝いた一人の女性の姿を浮き彫りにしている。
