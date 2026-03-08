チェアコンシェルジュが選ぶ“目的別”おすすめチェア6選【“デスクまわり”アップデート大作戦】

【“デスクまわり”アップデート大作戦】

在宅ワークが日常化、趣味時間でも机に向かう時間が増加しデスク環境の重要性は増すばかり。高機能チェアから仕事効率を高めるデスク、便利ギアまで作業効率を劇的に変える優秀アイテムを一気見せ！

＊ ＊ ＊

ワークチェア専門店「WORKAHOLIC」は、チェアコンシェルジュがデスク環境全体を最適化してくれる稀有な存在だ。「どれほど良い椅子を使っても、座り方の問題で、チェアを活かしきれていない方は多いんです」と伊藤さんは語る。

「理想の座り方の基本は、お尻を深く入れ、背中を預ける後傾姿勢。でも、PCの画面が低かったり、道具が遠かったりすると身体は前に引っ張られ、背もたれを活かせません。ノートPC単体では猫背になりやすく、モニターアームなどで視線を正面に整えることも不可欠です」。

さらに作業内容によっても椅子選びは変わると言う。

「入力時はアームレストを使って胸を開き、筆記時は下げて机に寄る。ヘッドレストまで含めて構築してこそ、椅子は真価を発揮します。椅子選びとデスク環境はセットで考え、店頭で実際に試座し、自分の体に合うかを確認することが大切です」

▼推奨の座り方

▲まずはお尻をしっかり深く入れ、背中から肩甲骨までを背もたれに密着。体重を預け、自然な後傾姿勢を作ろう

WORKAHOLIC

住所：東京都中央区日本橋馬喰町2-7-15 ザ・パークレックス日本橋馬喰町 1F

営業：12:00〜22:00 （平日）／10:00〜20:00（土日）※木曜・祝日は休業、土日が祝日の場合は営業

WORKAHOLIC

チェアコンシェルジュ

伊藤僚範さん

膨大な製品知識と人間工学に基づき、理想の作業空間を提案してくれるチェアコンシェルジュ。単なる椅子選びに留まらず、身体の悩みやワークスタイルを深くヒアリングし、自分に合ったチェア選びをサポートしてくれる。

ワークチェア専門店の雄、「WORKAHOLIC」厳選の高性能チェアをご紹介。ゲーミングから筆記時におすすめなモノまで目的別の最適解をプロが伝授。さらに理想の座り方のコツも必見！ 自分に合う一脚を見つけよう。

1. ゲーミングにも最適

Steelcase

「Gesture ヘッドレスト付き」（23万9980円〜）

最大の魅力は360度自在に動くアームレストです。コントローラーや、スマホ、PCなど、操作するデバイスに合わせて肘を支えられるので、どんな作業姿勢も崩さず安定します（伊藤さん）

背骨の動きを模倣する“3D LiveBack”テクノロジーを搭載。多様な姿勢に追従し、自然で健康的なS字型に整え腰椎を継続的にサポート。座面の柔軟な設計により脚への圧迫も防ぎ、長時間の使用でも快適さが持続する。

▲リクライニング時も作業面と平行を保つ360°可動アームレストが動きに追従、集中力を一層高めてくれる

2. コンパクトスペース対応

イトーキ

「vertebra03 5本脚 キャスタータイプ」（8万1400円）

リビングにも馴染む抜群のデザイン性と、座面が自動的にスライドする高機能を両立。右肘のダイヤルで座面の高さ調整も可能。オフィスチェアの威圧感が苦手な方にもおすすめ（伊藤さん）

背にもたれると最大25°まで後傾、座面は最大30mm前方へスライド。背のロッキング機能と連動することで身体を安定して支え、自然と正しい着座姿勢へ導く。コンパクトながら理想の作業姿勢を保てる先進の設計。

3. 小柄な方向け（身長160cm未満）

オカムラ

「バロンエクストラローバック（WORKAHOLIC別注）」（21万4610円）

「ヘッドレストが今まで合ったことがない」という小柄な方向けに、高さを低く調節した当店特注モデルです。背が低い方でも首元をしっかり支えられる心地よさを、ぜひ体験してみてください（伊藤さん）

通常モデルに比べ、背もたれの高さが7cm低く設計された別注品。頭部の重さをサポートし、肩凝りの軽減に優れたヘッドレストや、背面のグラデーションメッシュが腰部分をしっかり支え、理想的な背中のラインへ導く。

▲アジャストアームはグッと体に寄せることができる可動式。自分に合った角度での使用が可能

4. 仕事からリラックスまで1脚で完結

Ergohuman

「Pro2 Ottoman Black Edition（WORKAHOLIC別注仕様）」（19万5800円）

最大の特徴は、独立式ランバーサポートという”腰の支え”です。パーツが腰を前に押し出し、理想のS字カーブを維持してくれます。深く倒れる背もたれと足置きでリラックス時にも最適（伊藤さん）

人気のフラッグシップモデルをベースに、アーム前部が上方へ傾く改良版5Dアームレストを限定装備したオリジナル仕様。抜群の機能性に加え、高耐久の特殊塗装で仕上げたオールブラックなデザインも美しい。

▲作業に集中したい時は前傾チルト機能のサポートで姿勢を崩さず無理なくデスクに向き合える

5. デスクでの作業時間が長い方向け（PC作業ではなくイラストなど）

オカムラ

「Sylphy」（11万4290円〜）

背もたれのカーブを体格や好みに合わせて二段階で調節でき、包み込まれるような座り心地が人気。前傾機能を搭載するため、イラストや勉強など「書く」時間が長い方にも最適です（伊藤さん）

直立姿勢や後傾姿勢に加え、筆記作業時に最適な前傾ポジションを取ることも可能。座面と背がシンクロして前傾することで腹部への圧迫を軽減し、腰への負担を抑制。部位別硬度クッションで高い快適性も確保。

▲アームレストはストローク100mmの昇降に対応。肘パッドは前後50mm、内・外側20°に稼働する

6. ユニークな椅子を探している方向け

KOKUYO

「ingCloud」（ヘッドレストあり：28万3800円）

座面が360度自由に揺れることで、座りながら身体を動かせる画期的な椅子です。少しゆらゆら揺れることで血流を促し、リラックス効果や脳の活性化も期待できます（伊藤さん）

独自の3Dウルトラオートフィット機能が体圧を分散し、あらゆる姿勢で快適な座り心地を実現。座面・背・肘が連動するトリプルグライディングと3Dハンモックメッシュにより、雲に座るような新感覚の座感をもたらす。

▲左右のフレームを排した背もたれが自由度を確保。重力を利用して体圧を分散し、自然なフィット感を実現

>> 特集【“デスクまわり”アップデート大作戦】

＜取材・文／嶋田咲喜＞

※2026年2月6日発売「GoodsPress」3月号P100-101ページの記事をもとに構成しています

【関連記事】

◆ひとつあると便利かも。ローからハイまで6段階で座面高を調整できる折りたたみチェア

◆背面デザインが印象的。ハーマンミラーのゲーミングチェアはゲーム好きでなくとも気になる座り心地

◆余裕があってリラックス。でも調整箇所いっぱいだからワークチェアにもなりますよ