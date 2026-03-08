〈53歳葛西紀明「コメも買えないくらい貧乏」「家賃も何十万円と滞納…」→母の突然の死、妹の難病…それでも負けなかったワケ〉から続く

ミラノ・コルティナ冬季五輪でも大活躍だった日本人選手たち。これまでの冬季五輪でも、多くの“レジェンド選手”が存在した。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

コメも買えないほど貧乏だった幼少時代。挫折続きの人生、でも決して負けなかったというレジェンド・葛西紀明選手（53）。7大会連続五輪で銀メダルを獲得したソチ冬季五輪当時の手記をあらためて公開します。（全2回の2回目／前編から続く）

◆ ◆ ◆

難病の妹は「死にたい…」と漏らした

姉から電話で連絡を受け、すぐに病院に駆けつけました。骨髄移植が必要だというので、家族全員で血液検査をしたところ、僕も姉も妹の型とは適合しませんでしたが、母が最も妹と型が近かった。でも「慢性蕁麻疹（じんましん）を持っているので移植は無理」と言われ、その時点では10万人に1人という骨髄ドナーを待つしかなかったのです。



葛西紀明選手（2014年ソチ五輪） ©︎JMPA

妹は無菌室での生活になり、血液を入れ替えて、放射線を浴びて……本当に辛い闘病生活だったと思います。しばらく経ってから臍帯血（さいたいけつ）移植に成功しましたが、お見舞いに行っても、無菌室の前に立って、インターホン越しに話すだけです。「死にたい……」とポツリ漏らす妹に、「大丈夫だ。頑張って生きよう」としか言えなかった。

僕にできることは、五輪で活躍する姿を妹に見せることだけ。妹には「金メダルを煎じて飲ませてやる」と伝えて、リレハンメルに乗り込みました。実際、ジャンプの調子も上がり、特に団体は絶対に金を獲れるという自信があった。

ところが、最終ジャンパーの原田（雅彦）さんが失速し、まさかの銀メダルに終わった。その瞬間は、ショックで茫然自失になりました。頭を抱える原田さんには「メダル獲れたよ」と声をかけましたが、とても喜べるような雰囲気ではありませんでした。

帰国すると、入院先から一時外出の許可を得ていた妹が新千歳空港まで迎えに来てくれました。誰にも触らせずにおいた銀メダルを「元気になってくれ」と思いを込めて、最初に触らせてあげたんです。でも、逆に「ありがとう、次は金だよ」と励まされた。病気の妹に比べれば、自分は何も辛いことはないんだ――妹の言葉を支えに、4年後の長野五輪に向けて気持ちを奮い立たせました。

男が母と口論の末、火をつけた

忘れもしません、1996年6月のことです。下川町の実家が放火に遭い、母が全身火傷で病院に担ぎ込まれたのです。その時は何とか一命を取り留めたのですが、火傷は全身の70％にも及んで、炎の熱で肺も気管も焼けてしまいました。喉に穴を開けて、化膿した部分を吸い出す必要もあり、会話もしばらくはできなかった。

放火犯については姉から全て聞きました。母は当時、父とは別れて暮らしていて、同じ職場の調理師と生活していました。その男が母と口論の末、火をつけたとのことでした。男とは何度か挨拶程度はしたことがありましたけど……憎みましたね。

母はその後、皮膚移植を繰り返しましたが、容態は良くならなかった。最後はもう意識が戻る可能性は限りなくゼロに近いという時に、僕たちのほうから「人工呼吸器を止めて下さい」と言いました。1997年5月、母は47年間の短い生涯を終えました。

後から母が入院中に書いた日記が出てきたのですが、姉に「日記だけはお前が持ってろ」と言われて、ページを捲ってみたんです。ペンもちゃんと持てない中で懸命に字を書いていたのが伝わってきた。死の恐怖とずっと必死に闘っていたことが分かりました。

亡き母からの励ましの手紙

放火に遭う前、調子を落としていた僕に、母から励ましの手紙が届いたことがありました。そこには「今この時を頑張れ。絶対にお前は世界一になれる。お前がどん底から這い上がってくるのを楽しみに待っているよ」と綴られていた。この手紙を読むと、何か大きな力をもらえるんです。

いつも僕を支えてくれた母のためにも、長野五輪では何が何でも金メダルを獲りたかった。時にはその母の手紙を読み返しながら、必死で練習を重ねました。

（葛西 紀明／文藝春秋 2014年7月号）