【山中真由美＆知恵】伝説の姉妹が『週プレ』で共演！デジタル写真集も発売!!

元マスカッツ・山中真由美、国宝ギネス級グラドル・山中知恵の山中姉妹が、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場。

【プロフィール】

山中真由美（やまなか・まゆみ）

1993年3月2日生まれ 東京都出身 身長166cm

2005年デビュー。「恵比寿マスカッツ」ほかタレントとしても活動し話題に。通算65作のDVDをリリース。現在は２児の母。

公式X & Instagram【@yamamayu0302】



山中知恵（やまなか・ともえ）

1995年1月16日生まれ 東京都出身 身長160cm

2005年デビュー。グラビアDVDを通算102作品リリース。国宝ギネス級グラドルとして活動中。

現在は会社を経営し、実業家やポーカープレイヤーとしても活動。

公式X【@Tomoe_07_0116】

公式Instagram【@tomoe.yamanaka_070116】

今号の『週プレ』は、ニューヒロインPROJECT受賞者決定！グランプリ・清埜きり、審査員特別賞・小嶌こゆき、特別賞・遥奈の3名がソログラビアで登場！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【大増量】山中真由美・山中知恵写真集「姉妹神話」は、価格／1650円（税込）にて主要電子書店で 3月2日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【大増量】山中真由美・山中知恵写真集「姉妹神話」©Sasu Tei／集英社

＜特集情報＞

WBCいざ開幕！合宿＆対外試合で見えた！これが“史上最強”侍ジャパンを率いる

「イバタの方程式」と「WBC連覇」必勝プランだ!! などなど・・・

『週刊プレイボーイ』11号は3月2日に発売！