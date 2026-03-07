ＡＢＣテレビの情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）が７日に放送された。番組ではレギュラー出演していた京大大学院教授の藤井聡氏の出演を見合わせたことを報告した。高市早苗首相の名を冠した暗号資産「ＳＡＮＡＥ ＴＯＫＥＮ（サナエトークン）」に関しての対応とした。

番組では高市早苗首相の名を冠した暗号資産「ＳＡＮＡＥ ＴＯＫＥＮ」について特集した。同トークンはＹｏｕＴｕｂｅ動画を通じて２月２５日に発行されたと紹介。動画の主催者は起業家の溝口勇児氏で藤井氏が中心となった「Ｊａｐａｎ ｉｓ Ｂａｃｋ」プロジェクトの一環として同トークンが発行されたとも伝えられた。

番組内でＭＣのお笑いタレント・東野幸治が「藤井先生と運営がコメントを出しました」と振ると、アシスタントの久保光代アナウンサーが「大きな混乱を招く事となり心からお詫び申し上げます」などと藤井氏のコメントを読み上げた。続けて同アナが「現時点ではＳＡＮＡＥ ＴＯＫＥＮ自体や藤井聡先生との関連について、一部事実確認がとれていないため、朝日放送テレビとしては今回の放送において藤井聡先生の出演を見合わせることとなりました」と藤井氏の出演の対応について説明した。