3月6日、田中れいながInstagramを更新した。

【写真】コラボアイテム着用のキュートSHOTを公開

2月26日の投稿で、アパレルブランド「CECIL McBEE」とのコラボ商品が発売されることを報告していた田中。

この日の投稿では、「地元の友達も かわいいって言ってくれたニット」「個人的にはブルー入っとう方が好きでおすすめっちゃけど オンラインではグレーの方が人気みたい」「グレー×ブラックの方が 使いやすいか 勉強になる」とコラボ商品の反響に触れた。

あわせて、ブルーとグレーの肩開きニットプルオーバーを着用し、ほっそりとした美太ももを見せている写真や、グレーとブラックの同アイテムを着用した姿などを公開。

この投稿に対して、ファンからは、「おしゃれでかわいい」「よく似合う」「素敵ですっ」「可愛すぎ」「脚セクシー」などのコメントが集まっている。

田中は、モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、2013年にグループを卒業してからはミュージカルや舞台、モデル業などに精力的に挑戦。近況を発信するSNSも活発に更新しており、2024年7月には結婚と妊娠を発表、同年11月18日の投稿で第1子出産を報告した。

画像出典：田中れいなオフィシャルInstagramより