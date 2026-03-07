ESSEonlineに掲載された記事のなかから、3月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！

ユニクロの「スウェットワイドパンツ」（3990円）が、ユニセックスのアイテムでスウェットでも上品に履けると人気になっているそう。アラフォーでプチプラファッションに詳しいmakiさんは、履きやすすぎてネイビーとグレーの2色買い！ パンツの魅力と1週間分のコーデをレポートしてくれました。

※ 記事の初出は2025年3月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

シルエットと生地が上品に見える「スウェットワイドパンツ」

ユニクロの「スウェットワイドパンツ」はスウェットパンツではめずらしいワイドシルエットのパンツ。適度にハリのある素材で肉厚な生地なのでスウェットパンツだけど上品な雰囲気のあるパンツです。

カラーバリエーションも豊富でグレー、ブラック、ワイン、ダークブラウン、オリーブ、ネイビーの6色展開で価格は3990円でした。

後ろには大きめのポケットがついていて、ポイントになってかわいい！

ウエスト部分はゴムと紐でウエストが調節できるデザインです。

1日目：ストライプシャツで春らしく

171cmの筆者はネイビーとグレーのＭサイズ丈長めを着用しています。サイズはユニセックスなのでＭにしてみました。ややウエスト部分がゆるく感じましたが、紐できゅっと絞れば問題なく履くことができました。

まずはストライプのさわやかなシャツを合わせて春らしいコーデに。パンツがワイドシルエットなので、やや短め丈のシャツとあわせるとバランスよくまとまりました。

2日目：チュールニットでかわいさをオン

次はグレーのスウェットパンツにチュールつきのニットを合わせて、シンプルだけどかわいらしさのあるコーデにしてみました。小物はシルバーでトレンド感をプラス。

3日目：フリル衿のブラウスで抜け感を

次はフリル襟のちょっと甘いブラウスと合わせてみました。かわいすぎる印象のブラウスですが、スウェットパンツとあわせればほどよく抜け感が出て、大人らしいかわいさに。

4日目：デニムジャケットでカジュアルだけど上品に

次はデニムジャケットと合わせてカジュアルコーデにしてみました。部屋着っぽくなりがちなスウェットパンツのカジュアルコーデもこのワイドパンツなら上品にまとまりました。

5日目：ジレを合わせてちょっとモードに

次はピンクのブラウスと長めのジレを合わせてちょっとモードな雰囲気にまとめてみました。カジュアル要素の強いスウェットパンツもジレやブラウスとあわせればアラフォーでも上品に着こなせます。

6日目：シャツ×ビスチェコーデも気取らない雰囲気に

次はシャツとビスチェのトレンド感ある組み合わせをスウェットパンツに合わせてみました。きれいめなパンツであわせるとかしこまった雰囲気になりますが、スウェットパンツなら気取らない抜け感が出ておしゃれに見えます。

7日目：デニムシャツできれいめカジュアルに

最後はオーバーサイズのデニムシャツを合わせてきれいめカジュアルコーデにしてみました。そのまま着ると少し野暮ったくなるのでスカーフを取り入れたり、シャツを片側だけインして抜け感を出してみました。

アラフォーが着ると部屋着っぽくなりがちなスウェットパンツですが、ユニクロの「スウェットワイドパンツ」なら上品な雰囲気で着ることができるのでとてもおすすめです。大人気すぎて人気のカラーは完売しているみたいなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください