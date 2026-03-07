この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

評論家で千葉商科大学准教授の常見陽平氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【常見陽平が語る】みんな気づいていない新卒一括採用が残る理由」と題した動画を公開。毎年繰り返される新卒一括採用への批判に対し、同制度が存続する「合理性」を解説し、安易な批判論に警鐘を鳴らした。



動画の冒頭、常見氏は毎年就活シーズンになると「就活って悪だ」といった意見が噴出し、大学教員、財界人、政治家、そして就活経験者までもがそれに同調する風潮があると指摘。この状況に「みんながですね、そこで簡単に同意してしまってることが怖いなというふうに思った」と、新著『日本の就活』を執筆した動機を語った。



常見氏は、多くの人が批判する新卒一括採用がなぜ今も続いているのかという問いに対し、「合理的な部分が多々あるから存続している」と断言。社会、企業、大学、そして学生個人のそれぞれの立場から見ると、制度が存続するだけの理由があるにもかかわらず、「これさえ叩けば社会が変わるんじゃないか」という短絡的な議論が横行していると指摘。「気をつけないと、それポピュリズムそのものなんじゃないか」と、その危うさを訴えた。



また、「新卒一括採用さえなくなれば、社会に多様性あふれる社会になる」という議論も「とてもおかしい」と一蹴。実際には、学歴や専門分野に関わらず多様な人材を採用する窓口として機能している側面もあると反論した。



本著は、自身が就活生だった30年前、企業の人事担当者だった20年前、そして大学教員になった10年前と、様々な立場で就活に関わってきた経験の集大成であると説明。特に「大学の教職員」にこそ読んでほしいとし、彼らが抱きがちな就活への誤解を解きたいという思いも明かした。



最後に、これから就活に臨む学生へ「就活は頑張るな」と意外なメッセージを送った。常見氏は、就活対策に明け暮れるのではなく、「今を一生懸命生きる」ことや、「これからどう生きたいか、何を大事にしたいか」を考えることの重要性を強調。社会や企業、自分自身の現実と向き合うことこそが、結果として良い就職活動に繋がるのだと締めくくった。