藤枝vs磐田 スタメン発表
[3.7 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節](藤枝サ)
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 永野修都
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
MF 8 浅倉廉
MF 10 菊井悠介
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 19 近藤優成
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
MF 15 杉田真彦
MF 23 梶川諒太
MF 30 芹生海翔
FW 7 松木駿之介
FW 24 山崎絢心
FW 29 閑田隼人
監督
槙野智章
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 3 森岡陸
DF 30 山崎浩介
DF 36 吉村瑠晟
DF 50 植村洋斗
MF 6 金子大毅
MF 18 井上潮音
MF 33 川合徳孟
MF 39 角昂志郎
FW 9 渡邉りょう
FW 16 グスタボ・シルバ
控え
GK 13 阿部航斗
DF 2 川崎一輝
DF 22 上夷克典
DF 66 増田大空
MF 42 石塚蓮歩
MF 77 藤原健介
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 14 ポラメート・アーウィライ
FW 27 佐藤凌我
監督
志垣良
