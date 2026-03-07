[3.7 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節](藤枝サ)

※14:00開始

主審:椎野大地

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 2 永野修都

DF 5 楠本卓海

DF 16 森侑里

MF 8 浅倉廉

MF 10 菊井悠介

MF 13 中村優斗

MF 14 三木仁太

MF 17 岡澤昂星

MF 19 近藤優成

FW 11 真鍋隼虎

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 4 中川創

DF 22 久富良輔

MF 15 杉田真彦

MF 23 梶川諒太

MF 30 芹生海翔

FW 7 松木駿之介

FW 24 山崎絢心

FW 29 閑田隼人

監督

槙野智章

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 3 森岡陸

DF 30 山崎浩介

DF 36 吉村瑠晟

DF 50 植村洋斗

MF 6 金子大毅

MF 18 井上潮音

MF 33 川合徳孟

MF 39 角昂志郎

FW 9 渡邉りょう

FW 16 グスタボ・シルバ

控え

GK 13 阿部航斗

DF 2 川崎一輝

DF 22 上夷克典

DF 66 増田大空

MF 42 石塚蓮歩

MF 77 藤原健介

FW 11 マテウス・ペイショット

FW 14 ポラメート・アーウィライ

FW 27 佐藤凌我

監督

志垣良