『おでかけ子ザメ』4月12日から放送 新キャラ・きつねちゃん役は高橋花林「癒されてほしいなと思います」
テレビアニメ『おでかけ子ザメ』（毎週日曜 前7：00）が4月12日よりテレ東系6局ネット「アニもり！」内にて放送される。あわせてメインPVが公開され、新キャラクター・きつねちゃん役の声を高橋花林が務めることが発表された。
【動画】癒やされる〜公開された『おでかけ子ザメ』メインPV
メインPVでは、八魚町に帰ってきた子ザメちゃんたちの新たな冒険の姿が解禁され、新キャラクターのきつねちゃんの姿や、『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』に引き続き登場するドーベルさんや、モヒカンあにきが子ザメちゃんたちに鍋を振る舞うシーンが描かれた。
また、高橋のほか、メインキャラクターを演じる花澤香菜、潘めぐみ、久野美咲よりコメントが到着した。
さらに、AnimeJapan2026ではグリーティングに新しいおともだちがサプライズで登場する。グリーティング・ステージイベント来場者にはオリジナルフラッグが配布される。
■新キャラクター＆メインキャラクターコメント
▼高橋花林（きつねちゃん役）
アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2決定おめでとうございます！シーズン2できつねちゃん役を演じさせていただきます高橋花林です。きつねちゃんと一緒に、ほっこり心があたたかくなる子ザメちゃんの世界に参加することができてとてもうれしいです。明るい時もちょっぴり元気が出ない時もアニメ『おでかけ子ザメ』をみて癒されてほしいなと思います。子ザメちゃんたちの新たなおでかけを私も楽しみにしています！
＜キャラクター紹介＞
おいなりさんが大好きなオレンジ色のきつね。化けるのが得意だけど、ちょっと気を抜いちゃうと…？
▼花澤香菜（子ザメちゃん役）
この癒しのアニメが永遠に続いてくれないかなぁと思っていたので、シーズン2の決定がとっっってもうれしいです!!!映画を経てお友達も増えて、ますます賑やかになりそうな子ザメちゃんの日常を、ぜひ楽しみにしていてください♪
▼潘めぐみ（あんこうちゃん役）
あの日のとかいへのおでかけから、子ザメちゃんたちの愛おしい日常が続いているのを感じられるシーズン2。ありがたいことに、あんこうちゃんもお邪魔させていただいております。子ザメちゃんたちを愛し支えてこられた皆さんの想いがつないだシーズン2だと思いますので、今期のおでかけも、うんと楽しんでいただけますように。
▼久野美咲（うさめちゃん役）
うさめちゃんを演じさせていただきます、久野美咲です。またうさめちゃんを演じられることになり、とってもうれしいです！これから子ザメちゃんたちと、どのように関わっていくのか、私もワクワクしています。いろいろな表情のうさめちゃんに出会えたらいいなぁと思います。皆さまも、ぜひ楽しみにしていただけたらうれしいです！よろしくお願いいたします♪
