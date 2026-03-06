台湾、0−13で日本に7回コールドの大敗 2戦連続完封負け WBC
（東京中央社）野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日夜、東京ドームで1次ラウンドC組の台湾対日本戦が行われ、台湾は0−13で日本に7回コールド負けし開幕2連敗を喫した。
5日の初戦でオーストラリアに0−3で敗れ、黒星スタートとなった台湾。この日は二回、大谷翔平の満塁弾などで一挙10点を奪われた。三回にはさらに3点の追加点を与え、序盤で大量リードを許した。
打線は、先発した山本由伸をはじめ日本の投手陣の前に沈黙。安打は六回、元大リーガーで2024年から台湾プロ野球、富邦ガーディアンズでプレーしている張育成が放った1本（単打）のみだった。
WBCで台湾がコールド負けするのは、06年第1回大会の日本戦（3−14、7回コールド）と13年第3回大会のキューバ戦（0−14、同）に続くものだった。
台湾は24年11月、同じく東京ドームで行われたプレミア12の決勝で井端ジャパンを破って初優勝に輝いた。そのこともあって今大会の注目度が高い。だが2連敗したことで期待の準々決勝進出が遠のいた。
7日にチェコと、8日には韓国と対戦する。
（謝静雯／編集：羅友辰）
5日の初戦でオーストラリアに0−3で敗れ、黒星スタートとなった台湾。この日は二回、大谷翔平の満塁弾などで一挙10点を奪われた。三回にはさらに3点の追加点を与え、序盤で大量リードを許した。
WBCで台湾がコールド負けするのは、06年第1回大会の日本戦（3−14、7回コールド）と13年第3回大会のキューバ戦（0−14、同）に続くものだった。
台湾は24年11月、同じく東京ドームで行われたプレミア12の決勝で井端ジャパンを破って初優勝に輝いた。そのこともあって今大会の注目度が高い。だが2連敗したことで期待の準々決勝進出が遠のいた。
7日にチェコと、8日には韓国と対戦する。
（謝静雯／編集：羅友辰）