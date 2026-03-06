フジテレビ系で放送中の橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』第9話の場面写真が公開となった。

本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント。

3月9日放送の第9話では、かつて岐阜で名を轟かせた湖音波（橋本環奈）＆沖田竜司（小林虎之介）のヤンキーコンビが再結成（？）。木刀をもった湖音波とメンチを切る竜司を捉えた場面写真が公開された。このシーンは今回登場する“元ヤン妊婦”の想像上のシーンになるのだが……。

また第9話では、元ヤンだけでなくイケメン医療関係者も大集合。先日、今作でドラマ初出演を果たすことが発表されたROIROMは、本多大夢が循環器内科・研修医、浜川路己が救命救急・看護師として登場するほか、葉山奨之は「しんどい」が口癖のグータラ産婦人科医に。また、かつて中田啓介（向井理）と共に脳神経外科で勤務しており、終盤の物語のカギを握る元研修医・小田桐蒼（八木勇征）も引き続き登場する。

さらに、小田桐が喪服姿で涙する場面写真も公開。湖音波が岐阜の病院から中田宛に紹介状を書いた宮村亜里沙（湯山新菜）の担当医だった小田桐。なぜ亜里沙は中田の手術を受けたにもかかわらず亡くなってしまったのか。そして中田は、それ以降なぜ手術をしなくなったのか。湖音波と小田桐がついに相対し、過去の出来事が次々と明らかになっていく。

（文＝リアルサウンド編集部）