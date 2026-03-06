青森山田出身23歳DFタビナス、名門ディナモ・ザグレブで2アシスト鮮烈デビュー!!
DFタビナス・ポール・ビスマルクが4日、国内カップ戦でディナモ・ザグレブデビューを飾っていきなり2アシストを記録した。
タビナスは青森山田高出身で、高校3年時には全国高校サッカー選手権準優勝で大会優秀選手にも入った23歳。高卒で当時J3のいわてグルージャ盛岡に加入するもプロ2年目の2023年10月に契約解除となり、翌年にクロアチア2部のブコバルへ加入。昨季は1部昇格に貢献すると、今年1月に国内屈指の名門であるディナモ・ザグレブへ電撃移籍を果たした。
移籍後はここまで出場がなかったタビナスだが、4日の国内杯準々決勝・クリロベツ戦で待望の先発入りを果たした。すると前半24分、右サイドを縦に突破して鋭いクロスを供給。GKとDFの間を通した絶妙なボールをFWモンセフ・バクラルが左足でゴールに流し込んで早速アシストがついた。
さらにタビナスは前半30分、再び右サイドから鋭い切り返しで相手をかわして左足でクロスを送ると、相手をかすめたボールをMFパトリック・ホルバトが右足ダイレクトボレーでゴール左に決めて2アシスト目。なおも後半アディショナルタイム、左CKを頭で合わせて初ゴールも狙ったが、これは枠の左に外れた。それでもデビュー戦で2アシストと鮮烈な活躍を見せ、フル出場で2-0の勝利に大きく貢献した。
マリオ・コバセビッチ監督は試合後、クラブ公式サイトを通じて「デビュー戦で2アシストは素晴らしい」とタビナスを高く評価。続けて「簡単なことではないから満足しているよ。彼のクオリティの高さが示されたね。この調子で頑張ってもらいたい」と期待を示している。
