この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

テレ東の経済番組で不正会計疑惑発覚前のニデック創業者 永守重信は何を語ったか

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「著者が語る」が、「【小林洋達が語る】ニデック永守重信氏 不正会計疑惑発覚前に伝えた強固な信念」と題した動画を公開。テレビ東京報道局の小林洋達プロデューサーが、著書『鉄人たちの仕事の哲学』について解説し、星野リゾート代表・星野佳路氏の「教科書経営」という独特の哲学を明かした。



同書は、テレビ東京の経済ニュース番組『Newsモーニングサテライト』内の人気コーナー「モーサテ塾」を書籍化したもの。日本を代表する経営者たちが講師となり、若手のビジネスパーソンに向けて自身の仕事哲学を語る講義の様子がまとめられている。



小林氏は、番組に登場した経営者の一人として星野リゾート代表の星野佳路氏を挙げ、その経営スタイルを「教科書経営」と紹介。星野氏は「感覚で判断すると人は間違う」という考えを持っており、経営を科学的に研究した論文などを参考に経営判断を行うという。小林氏は、その根底には、感覚に頼った判断による間違いを避けるという星野氏自身の思いがあると解説した。



また、ニデック創業者の永守重信氏についても言及。プレハブ小屋から会社を立ち上げ、一代で巨大企業へと成長させた永守氏が、講義で「人生はサインカーブ」だと語ったエピソードを披露。良い時もあれば悪い時もあるという、浮き沈みの激しい人生を歩んできた永守氏ならではの力強い哲学を紹介した。



小林氏は、放送では時間の都合で伝えきれなかった経営者たちの熱い講義内容を、詳細まで書き起こす形で書籍化したと説明。動画では、カリスマ経営者たちの知られざる仕事論や人生観が、取材したプロデューサー自身の言葉で語られている。