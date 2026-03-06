『新劇場版 銀魂-吉原大炎上-』の公開を記念し、京王電鉄は2026年3月29日までの期間限定で大型コラボ企画「『銀魂』 春のぶらり旅〜どうせ暇だろ、コノヤロー。〜」を開催しています。

ファンを熱狂させているのは、新宿駅や渋谷駅などで流れる杉田智和さんら豪華声優陣による限定ボイス。キャラクターパネルの設置や限定オリジナル台紙付きの一日乗車券販売に加え、井の頭線を走る「銀魂トレイン」では坂田銀時（CV:杉田智和氏）による特別な車内放送も実施されます。映画公開による沿線への誘客効果だけでなく、アニメファンを取り込むことで新しい沿線価値の創出が期待されます。本記事では、限定の記念乗車券から、高尾山で味わえる限定グルメまで、今すぐ出かけたくなる「銀魂×京王」の楽しみ方を徹底解説します。

京王線・井の頭線を巡る！ファン必見の駅構内コラボ

今回のコラボでは、京王線・井の頭線の全5駅（新宿、調布、高幡不動、高尾、渋谷）にて様々な特別企画が展開されます。

設置箇所（全5カ所）

全5駅にキャラクターパネルが登場

2月28日(土)〜3月29日(日)まで、描きおろしイラストやミニキャラを用いたキャラクターパネルが設置されます。

新宿駅（京王モールアネックス）と渋谷駅では坂田銀時の等身パネルが、調布駅と高幡不動駅では近藤勲・土方十四郎・沖田総悟のミニキャラパネルが設置されます。さらに高尾駅では神威・阿伏兎・月詠のミニキャラパネルが登場し、駅ごとに異なるキャラクターとの出会いを楽しめます。

キャラクターパネル（イメージ）

駅構内で限定告知放送も実施

3月2日(月)からは、各駅構内でキャラクターによるオリジナル告知放送も実施されます。新宿駅と渋谷駅は坂田銀時（声優：杉田智和氏）、調布駅と高幡不動駅は土方十四郎（声優：中井和哉氏）、高尾駅は神威（声優：日野聡氏）が担当します。推しキャラクターの録り下ろしボイスを聴きながらのぶらり旅は、ファンにとってたまらない体験になるはずです。

実施駅・場所

限定ボイスにラッピング！「銀魂トレイン」が運行

鉄道ファンとアニメファンの双方から注目を集めるのが、井の頭線で運行される「銀魂トレイン」です。

井の頭線をジャックする特別車両

1000系1編成を使用し、オリジナルヘッドマークと車両ラッピングが施されるだけでなく、車内では坂田銀時による特別仕様の告知放送が流れます。

運行期間：3月2日(月)〜3月29日(日)

なお、京王線（8000系1編成）でもオリジナルヘッドマークの掲出が予定されています。特別な列車に乗って、銀魂の世界観に浸りながら沿線の景色を楽しむことができます。

アニメツーリズムがもたらす沿線活性化の可能性

今回の京王電鉄と『銀魂』のコラボレーションは、単なる映画のプロモーションにとどまらず、交通機関を利用した「体験型エンターテインメント」としての価値を強く打ち出しています。新宿〜高尾山エリアまで、広域にわたってスタンプラリーやパネル設置を展開することで、参加者は自然と京王沿線の様々な街を訪れることになります。

特に、高尾登山電鉄やトリエ京王調布といったグループ施設との連動は、移動そのものを楽しませるだけでなく、沿線全体への経済効果や認知度向上に大きく貢献するでしょう。コロナ禍以降、鉄道各社は定期外利用者の獲得に注力しており、こうした強力なIP（知的財産）とのタッグは、今後の鉄道マーケティングにおける重要なモデルケースとなりそうです。

イベント概要と限定グッズ・乗車券情報

おでかけ前にチェックしておきたい、限定アイテムの販売情報です。

記念乗車券の販売

・販売期間：2月28日(土) 各駅の始発から

・販売価格：1,500円（税込み）※数量限定

・内容：京王線・井の頭線一日乗車券、オリジナル台紙

・販売場所：新宿駅、調布駅、高幡不動駅、高尾駅、渋谷駅の対象窓口

コラボグッズ販売

・販売期間：2月21日(土)〜3月29日(日) 10:00〜22:00

・販売場所：KEIO eSTATION Shinjuku powered by DiCE（京王モール内）

・内容：新規描きおろしイラストやミニキャライラストを使用したコラボグッズ

また、高尾山スミカでのオリジナル三福だんご販売や、トリエ京王調布でのオリジナルドーナツ販売など、グルメも充実しています。

春の陽気に誘われて、銀魂のキャラクターたちと一緒に京王沿線を巡る旅。3月29日までに、銀さんたちの「生声」に会いにいこう！数量限定の乗車券やグッズはお早めにチェックしてくださいね。

（画像：京王電鉄）©空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）