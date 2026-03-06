山中柔太朗（M!LK）＆高松アロハ（超特急）、赤メッシュ×赤青オッドアイ…“POST Y2K”テーマに刺激的なビジュアル 初出しエピソードも収録
【モデルプレス＝2026/03/06】山中柔太朗（M!LK）と郄松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」／超特急）が、3月27日発売の『NYLON JAPAN 5月号』（カエルム）特別版のダブルカバーに登場する。異なるコンセプトで描き出される2つのスペシャル企画とともに、圧倒的な存在感を見せている。
【写真】スタダ人気男性アイドル2人、表紙と雰囲気一変 肩に寄りかかるプレッピーコーデ
表紙のテーマは「POST Y2K」。Y2Kブームの核心である2005年を経て、その後の2006年から10年間のムードを大胆にプレイバック。ヴィヴィッドカラーと閃光のようなコントラストが効いた、刺激的なビジュアルが完成しました。山中の赤メッシュヘア、高松の赤と青のオッドアイなど、NYLON JAPANでしか見ることのできない、2人の新たな一面が載っている。
もう一つのguysカバーストーリーでは「Resort Escape」をテーマに、リラックスしたプレッピーファッションを披露。エッジの効いた表紙とは一変、旅の思い出を切り取ったような、大人の余裕と柔らかな空気感あふれるビジュアルに仕上がっている。
インタビューでは、旅の思い出や互いの存在についてはもちろん、2006年〜2015年当時の初出しエピソードもたっぷりと収録。さらに、本号の出演を記念した限定プレミアムグッズの発売も決定。表紙ビジュアルを使用したアクリルスタンドや、2人が手書きで描き下ろしたデザインによるオリジナルグッズなど、ここでしか手に入らない特別なアイテムの詳細は、後日の解禁される。（modelpress編集部）
