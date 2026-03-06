コミックエッセイ『ビバ！独身ズ』（主婦の友社）が3月21日（土）に発売される。

【画像】アラフィフ独女リアルLIFEを描く『ビバ！独身ズ』

WEBメディア「OTONA SALONE」で大反響を呼んだ連載「なぜ彼女は独身なのか？」に大幅な加筆修正を加え、書籍化された。本作の発売を記念して、3月27日（金）には著者・Nobbyを迎えた出版記念イベントを開催。

本書では、「借金男と離婚、モラハラ男と泥沼不倫。たどりついた私らしい生き方」や「人並みに恋愛も婚活も経験。それでも独身を選び続ける理由」などの波乱万丈エピソードから、「ビバ！独身研究所」の顧問Nobbyと所長アサミが、4人の強烈なアラフィフ独身女性の半生を深掘りしている。

発売を記念し、「ビバ！独身研究所」がリアルイベントとして登場。著者のNobbyと、所長（担当編集）のアサミが登壇し、マンガには描ききれなかった裏話や、シングルライフを思い切り楽しむための「ビバどく的」マインドセットを語り尽くす。

■著者プロフィールNobby（ノビー）イラストレーター・漫画家。広告や書籍など幅広い媒体で活動中。近年はアートや音楽にも表現の場を広げている。本作が初の著書。猫と漫画が好き。Instagram：@nobbypop

