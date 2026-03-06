トワイニング「ティー ポケット缶」日本初登場/ 英国で人気、持ち運べるコンパクトサイズ【片岡物産】

片岡物産は3月10日、英国王室御用達トワイニング紅茶の「ティー ポケット缶(ピンク･ブルー)」を、通販サイトや一部の雑貨店、スーパーマーケットなどで発売する。オープン価格。

ポケットに収まるようなコンパクトサイズの缶の中に、ティーバッグを計4袋詰め合わせた商品。トワイニングの本国イギリスで誕生した人気アイテムで、日本初登場となる。

オフィスや外出先に持ち運んでティータイムを楽しめるとして、プレゼント需要も想定。ティーバッグのほか、アクセサリーや小物を入れるなどのアフターユースも可能としている。

【すべての画像を見る】

〈「ティー ポケット缶」商品概要〉

◆「ティー ポケット缶 ピンク」

果実感のあるフレーバーノンカフェインティー「ザ･フルーツ」シリーズのフレーバー4種をセット。各フレーバー1袋ずつで計4袋入り。

フレーバーは、「ストロベリー&ブルーベリー」「ピーチ&オレンジ」「カモミール&オレンジ」「ラズベリー&レモン」。

◆「ティー ポケット缶 ブルー」

コクのあるまろやかなブレンドティー「ロンドン テイスト 1706」と、優雅な香りの「アール グレイ クラシック」を各2袋詰め合わせた。

【「ティー ポケット缶」ピンク・ブルーの商品イメージ画像を見る】