【Amazon 新生活セール】備えておきたい。防災グッズが最大48%OFFに
新年度を迎えるこの時期、改めて見直したいのが「災害への備え」です。今回はセール対象商品の中から、備えておきたい防災リュックや保存食など、防災グッズをご紹介。いざというときに自分を、そして家族を守れるように、この機会に揃えておきませんか？
→ Amazon「防災グッズ」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
防災士監修。アイリスオーヤマの2人用防災リュック 42点
アイリスオーヤマ 防災グッズ 防災リュック アイリスオーヤマ 【防災士監修】 防災グッズ 防災リュック 2人用 42点 エアーベッド、エアー枕付きで避難所でも快適に過ごせる防災リュック 簡易トイレ 撥水加工 ホワイト BS242
17,430円 → 11,375円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
被災者の声をもとに防災士が厳選した1人用防災リュック 30点
防災リュック 【防 災士監修】 防災グッズ セット 災害グッズ 1人用 2人用 災害用 バッグ 寝袋 大容量水タンク ラジオ 非常用持ち出し袋 地震対策 5年保存水 非常食付き 簡易トイレ10回分 ラジオライト (スマホ充電可) 単3電池4本/マスク10枚/歯ブラシ/ウェットティッシュ/ポケットティッシュ/アルミブランケット/スリッパ/圧縮タオル/レインコート/軍手/ホイッスル/救急セット 防災リュック 【防 災士監修】 防災グッズ セット 災害グッズ 1人用 災害用 バッグ 寝袋 大容量水タンク ラジオ 非常用持ち出し袋 地震対策 5年保存水 非常食付き 簡易トイレ10回分 ラジオライト (スマホ充電可) 単3電池4本/マスク10枚/歯ブラシ/ウェットティッシュ/ポケットティッシュ/アルミブランケット/スリッパ/圧縮タオル/レインコート/軍手/ホイッスル/救急セット
9,980円 → 9,480円（5%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
シリーズ10万個突破。15年保存できる簡易トイレ 100回分
抗菌防臭凝固剤で約15秒で固まる簡易トイレ 120回分
受賞歴多数。ライトにもなる多機能ソーラーラジオ
防災ライト 防災ダイレクト 【家電批評ベストバイ受賞】【防災士が開発】 防災ラジオ ライト 多機能 モバイルバッテリー ソーラー充電 手回し充電 5000mAhバッテリー搭載 防災グッズ 防災ダイレクト
11,900円 → 8,925円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アウトドアでも活躍。Jackery（ジャクリ）のポータブル電源
Jackery ポータブル電源 1500 New All Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1500 New 1536Wh 1.5時間でフル充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力2000W 瞬間最大4000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応
149,800円 → 77,900円（48%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
99.99999%の除去率。500mlのペットボトル1万本の浄水ができる「携帯浄水器」
SAKUTTO 携帯浄水器 防災グッズ 浄水器 災害 防災 濾過器 アウトドア 災害グッズ 【日本正規品】
4,980円 → 3,383円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
5年間長期保存が可能。井村屋の「えいようかん」
5年保存可能。美味しさにこだわった缶詰ソフトパン 24缶セット
新食缶ベーカリー 24缶セット 賞味期限5年 しっとり食感の缶詰ソフトパン 非常食 防災ダイレクト 家族向け 大容量 新食缶ベーカリー 非常食 5年保存 防災食 保存食 賞味期限5年 24缶セット しっとり食感の缶詰ソフトパン (4種 プレーン・オレンジ・黒糖・メロン 各6缶 緊急時連絡シート付) 防災ダイレクト
15,552円 → 12,442円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
温めなくてもおいしい「カレー職人 中辛10個セット」
常備用カレー職人中辛 (常備用・非常食・保存食) 170g ×10個 常備用 温めずに食べられるカレー職人 中辛 170g×10個 江崎グリコ (常温保存/非常食/備蓄/ローリングストック/レトルト/防災)
1,921円 → 1,536円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
防災のミカタ 非常食 セット 防災食品 保存食 5年保存 アルファ米 災害用 長期保存 備蓄食料 パン 防災グッズ
17,800円 → 15,130円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
こてんぐ おでん缶 牛すじ大根 長期保存 【Amazon.co.jp限定】公式 こてんぐ おでん缶 牛すじ大根入り長期保存 5年保存 ギフト 7号缶/12入 離れて暮らすたいせつな人へ 缶詰 非常食 保存食 防災 備蓄 ローリングストック 缶切り不要
5,380円 → 4,734円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
非常食セット パン と ごはん 1週間 21食 [朝・昼・晩]の 保存食セット 7日分 保存食 非常食 災害用 アルファ米 おにぎり 防災セット 備蓄 防災グッズ
8,400円 → 7,560円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「防災グッズ」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります