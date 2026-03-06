【Amazon 新生活セール】備えておきたい。防災グッズが最大48%OFFに
今年から規模を拡大して開催される春のビッグセール「Amazon 新生活セール」がいよいよ開幕しました！

新年度を迎えるこの時期、改めて見直したいのが「災害への備え」です。今回はセール対象商品の中から、備えておきたい防災リュックや保存食など、防災グッズをご紹介。いざというときに自分を、そして家族を守れるように、この機会に揃えておきませんか？

防災士監修。アイリスオーヤマの2人用防災リュック 42点


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ 防災グッズ 防災リュック アイリスオーヤマ 【防災士監修】 防災グッズ 防災リュック 2人用 42点 エアーベッド、エアー枕付きで避難所でも快適に過ごせる防災リュック 簡易トイレ 撥水加工 ホワイト BS242

17,430円 → 11,375円（35%オフ）

被災者の声をもとに防災士が厳選した1人用防災リュック 30点


Ｋｉｎｄｉｌ

防災リュック 【防 災士監修】 防災グッズ セット 災害グッズ 1人用 2人用 災害用 バッグ 寝袋 大容量水タンク ラジオ 非常用持ち出し袋 地震対策 5年保存水 非常食付き 簡易トイレ10回分 ラジオライト (スマホ充電可) 単3電池4本/マスク10枚/歯ブラシ/ウェットティッシュ/ポケットティッシュ/アルミブランケット/スリッパ/圧縮タオル/レインコート/軍手/ホイッスル/救急セット 防災リュック 【防 災士監修】 防災グッズ セット 災害グッズ 1人用 災害用 バッグ 寝袋 大容量水タンク ラジオ 非常用持ち出し袋 地震対策 5年保存水 非常食付き 簡易トイレ10回分 ラジオライト (スマホ充電可) 単3電池4本/マスク10枚/歯ブラシ/ウェットティッシュ/ポケットティッシュ/アルミブランケット/スリッパ/圧縮タオル/レインコート/軍手/ホイッスル/救急セット

9,980円 → 9,480円（5%オフ）

シリーズ10万個突破。15年保存できる簡易トイレ 100回分


トイレの女神ＰＲＥＭＩＵＭ

トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 携帯トイレ 防災トイレ【 日本製・抗菌凝固剤１５年保存】非常用 防災グッズ 防災ガイドブック付き どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製 携帯/防災/非常用トイレ 防災グッズ 防災ガイドブック付き (100回)

8,980円 → 4,886円（46%オフ）

抗菌防臭凝固剤で約15秒で固まる簡易トイレ 120回分


PYKES PEAK

【2025年防災グッズ大賞受賞】PYKES PEAK 簡易トイレ 災害用 15年保存 携帯トイレ 防災グッズ 防災 防災トイレ 災害用 非常用 防災チェックリスト付き モグラ隊長 【防災士推奨】PYKES PEAK 救急トイレ 簡易トイレ 120回セット 凝固剤×120 共通袋×144 手袋×120 災害トイレ 15年保存 携帯トイレ 防災グッズ 災害用 非常用 防災チェックリスト付き モグラ隊長

5,381円 → 4,480円（17%オフ）

受賞歴多数。ライトにもなる多機能ソーラーラジオ


防災ダイレクト

防災ライト 防災ダイレクト 【家電批評ベストバイ受賞】【防災士が開発】 防災ラジオ ライト 多機能 モバイルバッテリー ソーラー充電 手回し充電 5000mAhバッテリー搭載 防災グッズ 防災ダイレクト

11,900円 → 8,925円（25%オフ）

アウトドアでも活躍。Jackery（ジャクリ）のポータブル電源


Jackery

Jackery ポータブル電源 1500 New All Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1500 New 1536Wh 1.5時間でフル充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力2000W 瞬間最大4000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応

149,800円 → 77,900円（48%オフ）

99.99999%の除去率。500mlのペットボトル1万本の浄水ができる「携帯浄水器」


SAKUTTO

SAKUTTO 携帯浄水器 防災グッズ 浄水器 災害 防災 濾過器 アウトドア 災害グッズ 【日本正規品】

4,980円 → 3,383円（32%オフ）

5年間長期保存が可能。井村屋の「えいようかん」


井村屋

井村屋 5年間長期保存 えいようかん(煉) 60gx5本 4箱

2,592円 → 2,230円（14%オフ）

井村屋

井村屋 えいようかん 井村屋 えいようかん 60グラム (x 5)

702円 → 637円（9%オフ）

5年保存可能。美味しさにこだわった缶詰ソフトパン 24缶セット


防災ダイレクト

新食缶ベーカリー 24缶セット 賞味期限5年 しっとり食感の缶詰ソフトパン 非常食 防災ダイレクト 家族向け 大容量 新食缶ベーカリー 非常食 5年保存 防災食 保存食 賞味期限5年 24缶セット しっとり食感の缶詰ソフトパン (4種 プレーン・オレンジ・黒糖・メロン 各6缶 緊急時連絡シート付) 防災ダイレクト

15,552円 → 12,442円（20%オフ）

温めなくてもおいしい「カレー職人 中辛10個セット」


カレー職人

常備用カレー職人中辛 (常備用・非常食・保存食) 170g ×10個 常備用 温めずに食べられるカレー職人 中辛 170g×10個 江崎グリコ (常温保存/非常食/備蓄/ローリングストック/レトルト/防災)

1,921円 → 1,536円（20%オフ）

その他のおすすめ商品


防災のミカタ

防災のミカタ 非常食 セット 防災食品 保存食 5年保存 アルファ米 災害用 長期保存 備蓄食料 パン 防災グッズ

17,800円 → 15,130円（15%オフ）

天狗缶詰

こてんぐ おでん缶 牛すじ大根 長期保存 【Amazon.co.jp限定】公式 こてんぐ おでん缶 牛すじ大根入り長期保存 5年保存 ギフト 7号缶/12入 離れて暮らすたいせつな人へ 缶詰 非常食 保存食 防災 備蓄 ローリングストック 缶切り不要

5,380円 → 4,734円（12%オフ）

LA･PITA

非常食セット パン と ごはん 1週間 21食 [朝・昼・晩]の 保存食セット 7日分 保存食 非常食 災害用 アルファ米 おにぎり 防災セット 備蓄 防災グッズ

8,400円 → 7,560円（10%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


