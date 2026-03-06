【Amazon 新生活セール】備えておきたい。防災グッズが最大48%OFFに

今年から規模を拡大して開催される春のビッグセール「Amazon 新生活セール」がいよいよ開幕しました！新年度を迎えるこの時期、改めて見直したいのが「災害への備え」です。今回はセール対象商品の中から、備えておきたい防災リュックや保存食など、防災グッズをご紹介。いざというときに自分を、そして家族を守れるように、この機会に揃えておきませんか？

防災士監修。アイリスオーヤマの2人用防災リュック 42点

被災者の声をもとに防災士が厳選した1人用防災リュック 30点

シリーズ10万個突破。15年保存できる簡易トイレ 100回分

抗菌防臭凝固剤で約15秒で固まる簡易トイレ 120回分

受賞歴多数。ライトにもなる多機能ソーラーラジオ

アウトドアでも活躍。Jackery（ジャクリ）のポータブル電源

99.99999%の除去率。500mlのペットボトル1万本の浄水ができる「携帯浄水器」

5年間長期保存が可能。井村屋の「えいようかん」

5年保存可能。美味しさにこだわった缶詰ソフトパン 24缶セット

温めなくてもおいしい「カレー職人 中辛10個セット」

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。