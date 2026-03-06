(C)2006松本大洋/小学館、アニプレックス、アスミック・エース、Beyond C.、電通、TOKYO MX

2006年製作のアニメーション映画「鉄コン筋クリート」が、劇場公開20周年を記念して、5月8日より2週間限定で、新宿ピカデリーほかにて全国リバイバル上映される。配給はアスミック・エース、Filmarks。

公開劇場は順次追加予定で、「Filmarksリバイバル」の公式Xで随時告知される。チケット料金は1,600円均一。

「ピンポン」や「青い春」で知られる松本大洋の人気コミック「鉄コン筋クリート」を、近年では「ゴジラ-1.0」のモンタージュ監修を務めるなどVFXの先駆者として知られるマイケル・アリアス監督が、原作の世界を奇跡のクオリティで映像化した作品。制作スタジオはSTUDIO4℃。

「当時最先端の3DCG技術と、昔ながらの手書きアニメーションを併用した質の高い映像演出が生み出す、かつてないドライヴ感と飛翔感あふれる映像は、今なお新鮮な驚きとワクワクを与えてくれる」という。

主人公のクロとシロを演じるのは二宮和也と蒼井優。さらに伊勢谷友介、宮藤官九郎、田中泯、大森南朋、岡田義徳、本木雅弘といった実力派俳優がサイドを固め、「宝町」に生きる個性的なキャラクターたちに命を吹き込んでいる。

主題歌「或る街の群青」はASIAN KUNG-FU GENERATIONの初書き下ろし楽曲。名台詞も織り込まれた歌詞など、ストーリーにシンクロする楽曲は、映画「鉄コン筋クリート」の象徴とも言える一曲。さらに、劇伴音楽にはUKテクノの重鎮Plaidが参加した。

【予告編】原作：松本大洋×STUDIO4℃、二宮和也と蒼井優のW主演！『鉄コン筋クリート』 5月8日(金)より＜2週間限定＞全国リバイバル上映決定！