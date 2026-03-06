タレントでガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONO(31)が5日、自身のインスタグラムを更新。J1名古屋のFW山岸祐也(32)と結婚したことを発表した。



【写真】大きなバラの花束とともに、人生のVゴ～～ル!

「突然ですが先月、名古屋グランパス山岸祐也さんと結婚致しました」と書き出し、大きなバラの花束をはさんで山岸と向かい合って座る写真などを投稿。「家族や友達と過ごすのがだーーーいすきなんですが、同じくらい祐也くんと過ごすのが楽しくて大好きです もっと楽しい生活をこの先ずっと祐也くんとレオとキアラの4人で送っていけるのがとっても楽しみです」と伴侶とペットを交えた新生活へ思いを馳せた。



続けて、「私は根っからのジュビロ磐田サポーターですが、これからは同じくらい山岸祐也をサポートしていきたいとおもいます 名古屋グランパスも応援に行きます 同じカテゴリーでジュビロと試合する時は、、、、家庭内ダービーですね負けません。笑」とちゃめっ気たっぷりにつづり、「おじいちゃん、おばあちゃんになっても笑って生きてこ～ お祝いしてくれた友達もみんなありがとう あと恋のキューピットけーごさんありがとうございます!スタバ奢ります!笑笑」と、2人の仲を取り持ったのが、日本代表・森保一監督の次男でユーチューバーグループ「LISEM(リゼム)」のメンバー・けーごであったことも明かした。



静岡県出身のSHONOはタレント、ドラマーのほか、モデルとしても活動。ジュビロ磐田のクラブ公式アンバサダーも務めている。2022年カタールW杯を現地で観戦した際、サムライブルーのシュシュを持ってピースサインする姿がFIFAの公式映像に映り、「美しすぎるサポーター」として話題となった。スペインの名門レアル・マドリードファンでもあり、憧れのクロアチア代表スター選手、モドリッチにインタビューする機会を得るなど、ブレークを機に“W杯ドリーム”を実現させている。



（よろず～ニュース編集部）