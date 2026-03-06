ビットコインは過去11年（2015年1月〜2026年1月5日）で500倍を超える成長を遂げた。これは、同じ期間の全世界株指数（MSCI ACWIの配当込み・円）の4.1倍や、金（ドル／トロイオンス）の3.5倍をはるかに凌駕する上昇だ。この「ケタ違いの上昇力」こそ暗号資産に投資する醍醐味といえる。また、国内外で暗号資産への投資を後押しする動きも活発化。米国では2024年にビットコインの現物ETFが承認され、機関投資家の巨額のマネーが市場に流入。2026年3月現在、日本国内でも現物ETFの上場や、暗号資産に対する課税方式の見直しが前向きに検討されている。いまや暗号資産は、「正しく理解して味方につける」べき金融資産となっているのだ。今回は、『一番売れてる月刊マネー誌 ザイが作った「暗号資産」入門』から、世界から熱視線を浴びる「ビットコインの歴史と魅力」について抜粋して解説する。

開発者の素性は不明、ピザ2枚が最初の取引……

おもしろすぎるビットコインの歴史

ビットコイン（Bitcoin、略称BTC）は、世界で最初に広く認められた、暗号資産のコインです。時価総額ランキングは常にトップ、他の銘柄と比べても圧倒的王者の地位を保っています。暗号資産の中心的な存在であるビットコインを知ることは、稼げるコインを見つけるうえでの基盤になります。その歩みを振り返りましょう。

2008年10月にサトシ・ナカモトと名乗る人物（またはグループ）が、「ホワイトペーパー」と呼ばれる暗号資産の設計書を発表したのが、ビットコインの始まりです。日本人男性を連想させる名前ですが、本名かどうかは不明。世界の技術者たちが長年追跡していますが、その素性は謎に包まれています。

ビットコインのネットワークは2009年1月に稼働を開始しました。しかし、それから2016年ごろまでは、価値が非常に低く、取引も限られていたため、「黎明期」といえる時期でした。黎明期の伝説的なエピソードが、「ビットコイン・ピザ・デー」です。これは「ピザ2枚を買うために、1万ビットコインが支払われた」というもので、ビットコインが実世界の商品と交換された最初の取引として知られています。当時は、「ネタとして試しに使ってみるもの」という側面が強かったかもしれません。

2017〜2019年になると、ビットコインは一般の投資家の間で急速に知られるようになりました。2017年の価格の急騰により、多くの人が「暗号資産で儲けられそう！」と注目し始めたのです。一方で、2018年の年初にはバブル崩壊も経験しました。そして2020年以降、ビットコインは「資産としての価値」が意識されるように。企業や国が資産として保有する、機関投資家が市場に参入する、といった動きが、暗号資産全体の信頼感を高めています。

ビットコインと金には共通点がたくさん！

デジタルゴールドとしての3つの魅力

ビットコインが主要な金融資産として認められ始めている理由の1つは、「デジタルゴールド」としての性質を持っているからです。では、なぜゴールド（金）なのでしょうか。そのワケは、ビットコインと法定通貨、金の3つを比較するとわかりやすくなります。下の表を見てください。日本円や米ドルなどの法定通貨は、国や中央銀行によって発行・管理されており、政府の信用が主な価値の裏付けとなっています。政府の方針や金融政策次第で、発行量を増やすことができますが、大量に発行すると通貨の価値が下がり、信頼性も低くなってしまう可能性があります。また、法定通貨の国際送金は手数料が高かったり、数日から1週間かかったりすることも少なくありません。

一方、金は、どの国にも支配されていない無国籍な資産です。地中から掘り出せる量には限りがあり、採掘には手間もコストもかかります。そのため、希少性が高く、長い歴史の中で「価値を保つ手段」として認められてきました。ただ、実物資産ゆえに保管場所や輸送コストがかかる、という難点があります。実は、ビットコインはこの金に極めて似た性質を持つ存在です。

まず、ビットコインは「誰にも支配されない仕組み」を持っています。金と同様に、中央銀行も運営会社も存在しません。世界中の無数のコンピューターが、同時に取引記録を確認・共有する「ブロックチェーン」という技術で成り立っています。そのため、特定の誰かが勝手にルールを変えたり、発行量を増やしたりすることは事実上、不可能です。

次に、「インフレに強い」という共通点があります。ビットコインの総発行枚数は、最初から2100万枚と上限が決まっています。発行量が決まっているということは、「希少性が維持される」ということ。法定通貨がインフレで目減りしても、限りある資産であるビットコインは、価値を保ちやすいと考えられています。さらに、「世界共通の価値を持つ」という共通点も。ビットコインは第三者に依存せず、中立的な価値を維持しています。その結果、金のように、どの国でも共通の価値を持つ資産となっています。

このように、ビットコインは金と複数の共通点を持っているため、「デジタル世界のゴールド」と呼ばれ、世界中の投資家が一目置くようになっているのです。一方で、ビットコインには、金にはない「携帯性・送金性」という特性もあります。たとえ数億円相当のビットコインであっても、インターネットに接続さえできれば、世界中のどこでも、いつでも送金できます。この点を踏まえると、ビットコインは、ゴールドの進化した形ということもできるでしょう。

※本稿は『一番売れてる月刊マネー誌 ザイが作った「暗号資産」入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。