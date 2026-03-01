アマゾンジャパンは、プライム会員向けサービス「Prime Video」で3月に配信開始する作品を発表した。

新たに配信される作品には、映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」、「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」、バラエティー「ベストフレンドハウス 2」などがラインアップされる。

「沈黙の艦隊 北極海大海戦」

「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」

「ベストフレンドハウス 2」

映画（日本） 3月1日配信 アイ・アム まきもと おとなの事情 スマホをのぞいたら 3月4日配信 朽ちないサクラ 3月5日配信 WOOD JOB！ （ウッジョブ）～神去なあなあ日常～ 3月6日配信 ヴィヨンの妻 ～桜桃とタンポポ～ ファーストキス 1ST KISS（見放題独占配信） 3月10日配信 正欲 3月13日見放題独占配信 ルノワール 3月14日配信 エイプリルフールズ 四月は君の嘘 3月15日配信 チーム･バチスタの栄光 ジェネラル･ルージュの凱旋 チーム・バチスタ FINAL ケルベロスの肖像 3月20日配信 暗殺教室 暗殺教室～卒業編～ 恋わずらいのエリー 沈黙の艦隊 北極海大海戦（世界独占配信） ぼくが生きてる、ふたつの世界 3月25日配信 いぬやしき 累 -かさね- カノジョは嘘を愛しすぎてる キャラクター ルパンの娘 シグナル 長期未解決事件捜査班 高台家の人々 心が叫びたがってるんだ。 サバイバルファミリー 終の信託 テラスハウス クロージング・ドア ナイトフラワー （見放題最速配信） 脳内ポイズンベリー ハッピーフライト 昼顔 ひるなかの流星 星になった少年 Shining Boy＆Little Randy 幕が上がる ミックス。 弱虫ペダル ロック わんこの島 3月28日配信 佐藤さんと佐藤さん （独占配信） 映画（海外） 3月1日配信 アドレナリン２ ハイ・ボルテージ インヒアレント・ヴァイス ウルトラヴァイオレット ガタカ キャプテン・フィリップス 50回目のファーストキス 世界侵略:ロサンゼルス決戦 SEX テープ 食べて、祈って、恋をして デビル バッド・ティーチャー パニック・ルーム パンチドランク・ラブ ブギーナイツ ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ マグノリア レイヤー・ケーキ 恋愛小説家 3月6日見放題独占配信 シンシン/SING SING 聖なるイチジクの種 3月12日 ジュラシック･ワールド／復活の大地（見放題最速配信） 愛はステロイド（見放題独占配信） エディントンへようこそ（独占配信） エミリア・ペレス（見放題独占配信） 終わりの鳥（見放題独占配信） 顔を捨てた男（見放題独占配信） デイ・アフター・トゥモロー2024 テレビの中に入りたい（見放題独占配信） 3月20日16時から独占配信 Prime Originalセタ ～6人目のエージェント～ 3月26日見放題最速配信 ヒックとドラゴン 映画（韓国） 3月6日配信 人質 韓国トップスター誘拐事件 アニメ映画（日本） 3月1日配信 劇場版「暗殺教室」365日の時間 劇場版 響け！ ユーフォニアム～北宇治高校吹奏楽部へようこそ～ 劇場版 響け！ ユーフォニアム～届けたいメロディ～ リズと青い鳥 劇場版 響け！ ユーフォニアム～誓いのフィナーレ～ 特別編 響け！ ユーフォニアム～アンサンブルコンテスト～ 3月13日配信 劇場アニメ「らくだい魔女 フウカと闇の魔女」 - 3月14日配信 劇場版 名探偵コナン 世紀末の魔術師 劇場版 名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン） 劇場版 名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー） 劇場版 名探偵コナン 紺青の拳（フィスト） 劇場版 名探偵コナン 100万ドルの 五稜星（みちしるべ） - 3月27日配信 グリッドマン ユニバース 映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ（見放題独占配信） テレビアニメ（日本） 3月1日配信 暗殺教室 暗殺教室 第2期 課外授業編 暗殺教室（第2期） 殺せんせーQ！ 忍の一時 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？ 響け！ ユーフォニアム 響け！ ユーフォニアム 2 響け！ ユーフォニアム 3 3月13日配信 ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで 暴食のベルセルク まちカドまぞく まちカドまぞく2丁目 3月14日配信 名探偵コナン「警察学校編 Wild Police Story」 風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション 疾風の拳撃！ 世良真純・赤井一家セレクション 絆と秩序の捜査録！ 警察学校＆警視庁セレクション 3月27日配信 SSSS.DYNAZENON テレビアニメ（海外） 3月18日16時から独占配信 インビンシブル ～無敵のヒーロー～（Invincible／アメリカ）シーズン 4 テレビアニメ（中国） 3月23日配信 シンデレラ・シェフ ～萌妻食神～シーズン 3 テレビドラマ（日本） 3月1日配信 消せない「私」ー復讐の連鎖ー 地味にスゴイ！ 校閲ガール・河野悦子 3月28日独占配信 カラちゃんとシトーさんと、 テレビドラマ（海外） 3月4日17時から独占配信 ヤング シャーロック ～オックスフォード事件簿～（Young Sherlock／イギリス）シーズン 1 3月11日16時から独占配信 スカーペッタ（Scarpetta／アメリカ）シーズン 1 3月25日16時から独占配信 ベイト（Bait／アメリカ）シーズン 1 テレビドラマ（韓国） 3月2日独占配信 セイレーンのキス テレビドラマ（中国） 3月4日配信 公子の花嫁２～激甘夫の隠された秘密～ 3月6日配信 ピュア・ラブ ～運命に導かれた二人～ 3月11日配信 ラブ・アクチュアリー～運命の恋愛相関図～ 3月18日配信 ラブ・ヒーロー～私のカレはイケメン消防士～ 3月25日配信 星から来た猫将軍 バラエティー（日本） 3月13日独占配信 ベストフレンドハウス 2 音楽 3月6日配信 HIKARU UTADA - Luv Live（1999） HIKARU UTADA - BOHEMIAN SUMMER 2000 HIKARU UTADA - In Budokan 2004 ヒカルの 5 HIKARU UTADA - UTADA UNITED 2006 HIKARU UTADA - WILD LIFE（2010）